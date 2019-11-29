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影／防制酒店暴力 台南警長：無限制臨檢至改善為止

2019-11-29 00:18聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南大舞廳昨天發生酒店槍擊案件，警方已掌握凶嫌全力緝查當中，台南市警局為防制暴力及治安事故，今晚對特種營業場所威力掃蕩臨檢勤務，並配合市府各局處聯合稽查，局長周幼偉強調，會一直不斷臨檢，無限臨檢，直至舞廳配合缺失改善為止，業者善盡社會責任，能夠與警方配合，直至完善為止。

周幼偉晚間親自率領75名警力，及市府經發、工務、都發、消防、衞生、社會及稅務局等相關局處9人進行聯合稽查，希望藉由第三方警政措施，共同針對轄內特種營業場所，尤其可能涉及毒品、酒後滋事等處所，以強勢執法方式，解決當前的治安問題。

周幼偉表示，警察局為有效防制暴力事件發生，要求各分局針對突發街頭聚眾滋事案件，快速集結線上優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。同時，他呼籲業者應善盡社會責任，對於即將發生衝突事件，應及時通知轄區警察機關調度警力到場處置外，對於已發生的衝突事件，也應全力配合警察單位依法究處，絕不允許違法事件有私下解決情事。

周幼偉在台南市警四分局主持專案勤教後，親自率領警力至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所實施威力掃蕩臨檢，逐一檢查在場人身分，並要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。

他也強調，「淨化治安」是警察職責，尤其在總統大選即將到來前，執法絕不會鬆懈，要求各分局持續利用優勢警力，針對轄內治安重點區與最近發生治安事故、黑幫分子易聚集處及轄內列管易滋事且可能存有毒品地點，執行威力掃蕩行動，達成淨化治安要求，展示警方維護地方治安、剷除不法勢力決心，讓社會大眾有感。

台南市警局長周幼偉強調，會一直不斷臨檢，無限臨檢，直至舞廳配合缺失改善為止，業者...
台南市警局長周幼偉強調，會一直不斷臨檢，無限臨檢，直至舞廳配合缺失改善為止，業者善盡社會責任，能夠與警方配合，直至完善為止。 記者邵心杰／攝影
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員警逐一檢查在場人身分，並要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。記者邵心杰／攝...
員警逐一檢查在場人身分，並要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。記者邵心杰／攝影
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台南市府經發、工務、都發、消防、衞生、社會及稅務局等相關局處9人同步進行聯合稽查...
台南市府經發、工務、都發、消防、衞生、社會及稅務局等相關局處9人同步進行聯合稽查。記者邵心杰／攝影
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警察局長周幼偉親自率領警力至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所實施威力掃...
警察局長周幼偉親自率領警力至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所實施威力掃蕩臨檢。記者邵心杰／攝影
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