影／防制酒店暴力 台南警長：無限制臨檢至改善為止

2019-11-29 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南大舞廳昨天發生酒店槍擊案件，警方已掌握凶嫌全力緝查當中，台南市警局為防制暴力及治安事故，今晚對特種營業場所威力掃蕩臨檢勤務，並配合市府各局處聯合稽查，局長周幼偉強調，會一直不斷臨檢，無限臨檢，直至舞廳配合缺失改善為止，業者善盡社會責任，能夠與警方配合，直至完善為止。

周幼偉晚間親自率領75名警力，及市府經發、工務、都發、消防、衞生、社會及稅務局等相關局處9人進行聯合稽查，希望藉由第三方警政措施，共同針對轄內特種營業場所，尤其可能涉及毒品、酒後滋事等處所，以強勢執法方式，解決當前的治安問題。

周幼偉表示，警察局為有效防制暴力事件發生，要求各分局針對突發街頭聚眾滋事案件，快速集結線上優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。同時，他呼籲業者應善盡社會責任，對於即將發生衝突事件，應及時通知轄區警察機關調度警力到場處置外，對於已發生的衝突事件，也應全力配合警察單位依法究處，絕不允許違法事件有私下解決情事。

周幼偉在台南市警四分局主持專案勤教後，親自率領警力至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所實施威力掃蕩臨檢，逐一檢查在場人身分，並要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。