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超沒義氣！男子開槍搶運鈔車 共犯竟臨陣脫逃喊：會怕

2019-11-28 18:09聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市龜山區文化一路超商昨發生強盜案，廖姓男子朝運送250萬元現鈔的保全開槍，所幸卡彈才未釀傷亡，廖立刻被警民協力逮捕，訊時他供出還有另名黃姓同夥，但黃昨中午突然反悔，臨陣退縮表示「會怕」，廖索性隻身行搶，警方昨晚間9點循線到黃住家，今依強盜未遂等罪嫌將2人移送。

主嫌廖男（36歲）昨下午2點多騎偷來的贓車埋伏超商外，見2名保全進超商準備補運ATM鈔票時，突然衝出先是持1把改造手槍往地上開了1槍嚇阻，保全嚇得轉身回頭，廖再逼近企圖強奪他手中的鈔袋，但對方為護鈔不願就範。

廖竟在持槍瞄準保全要扣板機，還好因為卡彈沒有擊發，保全就趁著廖拉滑套忙著排除之際，持警棍揮打掉他手中槍枝，2人在地上扭打成一團，一旁2位熱心民眾見狀也協助壓制，轄區大華派出所警方趕赴現場，立刻依現行犯將廖上銬逮捕。

廖供稱在外積欠上百萬，但實際是哪方面債務不願交代，警方訊時他才供出還有名黃姓同夥，同樣因為有欠債，還全程都參與規劃搶案，除事前觀察超商保全運鈔時間點，事發前1、2周偷來1輛機車，並到台中以數萬元買了把改造手槍、子彈。

未料昨天中午，黃男突然反悔，向廖表示「自己會怕」，結果臨陣脫逃不願到場實際行動，廖男不以為意，仍堅持要行搶最後之身作案；警方昨晚間8點多循線到黃男住家逮人，發現他不但住別墅，家庭經濟狀況也不差，但因無業自稱欠錢，才和廖姓好友合作行搶。

據了解，警方昨晚到黃男家逮人時，黃的家人見警方大陣仗嚇了一大跳，經警方告知才驚覺黃竟參與強盜案，黃男也坦承犯行，見警方上門心裡早有譜，還說「我知道你們要來做什麼」，被帶回配合偵訊，對於客觀事實均坦承。

由於昨晚夜不訊，警方今天上午依殺人未遂、強盜未遂、槍砲及竊盜等罪嫌將廖男、黃男2人移送桃園地檢署偵辦，目前內勤檢察官仍在複訊中。

警方查扣1改造手槍、5發子彈。記者曾健祐／翻攝
警方查扣1改造手槍、5發子彈。記者曾健祐／翻攝
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廖男昨持槍搶超商被抓，共犯黃男昨晚也相繼落網。記者曾健祐／翻攝
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龜山區文化一路超商昨發生強盜案。記者曾健祐／翻攝
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保全強盜超商

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