台大男宿舍驚傳墜樓 一男命危搶救

2019-11-28 17:25 中央社 台北28日電



位於台北市徐州路的台灣大學男二宿舍今天下午驚傳墜樓事件，一名年約20歲男子因不明原因墜落至2樓平台，現場無呼吸心跳，警消獲報立即協助送醫搶救。

北市警消今天下午約3時30分許獲報，指位於徐州路的台大男二宿舍有人墜樓，據初步了解，一名年約20歲的男子墜至2樓平台，現場失去呼吸心跳，緊急送往台大醫院急救。

詳細事發原因，仍待警方後續調查釐清。

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