警全台掃蕩56把黑槍 退休上班族改槍把玩

2019-11-28 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



警政署淨化總統大選前治安，今年第6波檢肅槍械，查獲56枝槍，掃蕩7處改槍場所，不少犯嫌從事正當工作，上網學習改槍技術，購買操作槍或模擬槍改造，凸顯改槍問題嚴重。

據調查，周姓男子（60歲）從傳產公司退休，在台南市住家改槍，刑事局偵六大隊第五隊接獲線報，上月16日搜索逮捕他，起出5把改造手槍及改槍機具，另有十字弓及連環弩，他稱收藏把玩，檢方令他30萬元交保。

該隊幹員掌握基隆市上班族吳姓男子（25歲）、高雄市小吃店業者吳姓男子（51歲），分別在住處改槍，本月7日、20日搜索逮捕兩人，查獲2把改造手槍及改槍工具。

新北市某建設公司老闆陳姓男子（34歲）持有1把號稱「山豬殺手」的空氣長槍、2把空氣短槍，刑事局偵一大隊第一隊今年中旬破獲改槍工廠，發現陳是買家，本月20日搜索抓人，送驗3把槍具殺傷力。

台北市文山區角頭鄭姓男子（49歲）持有大批槍彈，刑事局偵一大隊第二隊本月11日搜出5把改造手槍、550顆子彈，鄭當時不在家，事後與友人王姓男子（29歲）投案，王稱槍彈是他所有，又改口以40萬元代價替鄭頂罪，檢方請回王，將鄭聲押獲准。

這次專案是在本月20至26日執行，刑事局結合全台警力，查獲40件42人，搜出制式槍2枝、改造槍40枝及空氣槍14枝。

警方觀察，不少武器玩家上網學習改槍技術，向模型、玩具業者買槍改造，因門檻低，導致改造槍氾濫；行政院會上月通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，提高改槍刑責，並管制被用來改造的操作槍。