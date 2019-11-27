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投資IWS虛擬貨幣騙局 老鼠會向老人吸金千萬

2019-11-27 15:52聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕聯繫，2年向近30人騙得約1500萬元，刑事局查獲楊等27人，研判楊自創虛擬貨幣，沒有實際投資標的。

警方調查，楊姓男子（59歲）在台北市成立鼎豫公司，前年起至台北市、宜蘭縣、花蓮縣等地的飯店辦說明會，招募投資虛擬貨幣IWS，宣稱投資18萬2000元，1年半可獲利80萬元，取得價值7萬5000元的負氫離子濾水機贈品，吸引民眾匯款或交付現金。

楊以老鼠會手法層層拉下線，起初讓投資者獲利嚐甜頭，誘使加碼投資，後期未正常發放紅利，去年8月解散公司，關閉投資網站，與投資者斷絕聯繫。

今年初7名被害人向花蓮地檢署提告，刑事局偵七大隊第二隊展開調查，今年8月在台北市、新竹縣、宜蘭縣等地拘提、逮捕楊等6人，陸續通知下游幹部，延至上月查獲21人，前天將全案依詐欺、銀行法、組織犯罪罪嫌送辦，犯嫌獲交保或請回。

楊稱該虛擬貨幣在新加坡流通，他投資失利，並非詐騙，但警方查無相關資料，研判他自創虛擬貨幣行騙。

警方已清查近30名被害人，多為老人，查扣犯嫌銀行帳戶562萬餘元，從起獲帳冊估算上百人被騙3000萬元。

楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕聯繫，刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕／攝影
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楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕聯繫，刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕／翻攝
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楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕...
楊姓男子涉嫌以投資虛擬貨幣IWS名義吸金，採老鼠會模式招募幹部拉下線，獲利後斷絕聯繫，刑事局查獲楊等27人究辦。記者李奕昕／攝影
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虛擬貨幣北市新竹

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