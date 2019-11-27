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桃園驚傳搶超商 男子朝運鈔保全開槍卡彈落網

2019-11-27 15:38聯合報 記者曾健祐／即時報導

廖姓男子已被逮捕。 示意圖／ingimage
廖姓男子已被逮捕。 示意圖／ingimage
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桃園廖姓男子今天下午2點多持槍闖進龜山區文化一路一間超商，趁保全人員補鈔時行搶，先是朝地上開了一槍恫嚇，隨即再瞄準朝保全人員，所幸第二發卡彈，超商店員立刻報警，轄區龜山分局警方到場時，見廖男和保全扭打在地，隨即制伏逮捕，目前朝強盜罪嫌偵辦中。

保全超商強盜

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