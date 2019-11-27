竹市警破獲地下兵工廠 驚見罕見名片槍
新竹縣一處藝園最近常傳出巨響，疑似槍枝射擊，新竹市警察局第二分局偵查隊執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，經多日埋伏追查，研判該處恐是小型地下兵工廠，日前進行沙盤推演，隨後前往查緝，當場逮捕40歲莊姓男子，起獲大批槍彈，宛如一個小型軍火庫，其中還有罕見的名片型手槍。
警方接獲情資，該處藝園常發出「砰、砰」聲響，經多日埋伏，研判聲響恐為槍枝擊發的聲音，加上有男子形跡鬼祟出入，便進行任務編組，20日見時機成熟，前往查緝，看見莊男疑似試完槍，攜帶槍枝準備出門，立刻上前將他逮捕，起獲仿金牛座改造手槍1把、掌心雷手槍1把、罕見名片型手槍1把、車床1台、鑽頭3個、固定鉗1支、子彈6顆及改造槍枝工具1批等贓證物。
警方指出，名片型手槍市面上相當少見，體積僅1張名片大小，外觀貌似打火機，讓人難以察覺，但卻擁有短距離內取人性命的殺傷力，是不少電影當中特務專用裝備，所幸專案人員即時查獲，避免衍生治安疑慮。
據悉，莊男為躲避查緝，以園藝作掩護，實際上裡面卻是槍枝改造地下兵工廠，莊否認改槍販賣槍枝、營利，警方訊後依槍砲罪嫌將他法辦，全案擴大偵辦中。
新竹市警察局刑警大隊大隊長廖水池指出，查緝非法槍械是警方選前治安維護重點要項之一，為避免非法槍械流入街頭，造成治安危害，市警局秉持「向上溯源、向下刨根」的策略，同時針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢情務作為，聚焦打擊高風險擁槍分子，持續追溯槍枝來源，並呼籲民眾若發現不法，要勇於與警方聯繫，以確保社會秩序。
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