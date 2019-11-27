竹市警破獲地下兵工廠 驚見罕見名片槍

2019-11-27 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹縣一處藝園最近常傳出巨響，疑似槍枝射擊，新竹市警察局第二分局偵查隊執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，經多日埋伏追查，研判該處恐是小型地下兵工廠，日前進行沙盤推演，隨後前往查緝，當場逮捕40歲莊姓男子，起獲大批槍彈，宛如一個小型軍火庫，其中還有罕見的名片型手槍。

警方接獲情資，該處藝園常發出「砰、砰」聲響，經多日埋伏，研判聲響恐為槍枝擊發的聲音，加上有男子形跡鬼祟出入，便進行任務編組，20日見時機成熟，前往查緝，看見莊男疑似試完槍，攜帶槍枝準備出門，立刻上前將他逮捕，起獲仿金牛座改造手槍1把、掌心雷手槍1把、罕見名片型手槍1把、車床1台、鑽頭3個、固定鉗1支、子彈6顆及改造槍枝工具1批等贓證物。

警方指出，名片型手槍市面上相當少見，體積僅1張名片大小，外觀貌似打火機，讓人難以察覺，但卻擁有短距離內取人性命的殺傷力，是不少電影當中特務專用裝備，所幸專案人員即時查獲，避免衍生治安疑慮。

據悉，莊男為躲避查緝，以園藝作掩護，實際上裡面卻是槍枝改造地下兵工廠，莊否認改槍販賣槍枝、營利，警方訊後依槍砲罪嫌將他法辦，全案擴大偵辦中。