台南舞場傳槍響 兩名男酒客中槍傷送醫

2019-11-27 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市安平區舞場今天清晨5點多傳出槍響，兩名男酒客受槍送醫。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook

台南市安平區一家舞場，今天清晨5點多發生槍擊案，兩名陳姓、吳姓男酒客，疑因敬酒糾紛和人起口角衝突，遭人開槍後，肚子和手部分別受傷，自行由友人送醫救治。據了解，兩人沒有生命危險，警方接獲醫院通報到舞場後，查扣掉落一把改造手槍，警方展開訪查，積極偵辦中。

位於安平區的這家舞場，今天清晨5點多傳出槍響，據了解，在舞場包廂內飲酒作樂兩派男子，疑因敬酒糾紛起衝突，造成20多歲陳姓男酒客肚子中槍，吳姓男酒客手部中槍。兩人中槍後由友人自行送到醫院急診室救治，暫時都沒有生命危險。

轄區警方接獲醫院有人受槍傷後，趕到醫院查訪，陳姓男子腹部受槍傷貫穿，仍在醫院開刀救治中，吳姓男子手部受槍傷，傷勢較輕微。員警在舞場內找到一把改造手槍，將送驗鑑定追查，槍擊原因可能是敬酒糾紛起口角衝突，員警已擴大訪查，並調閱相關監視器畫面，展開追查涉案槍嫌犯。

這家舞場自開業以來治安事件頻傳，2018年迄今發生過包廂內客人集體施用毒品案件、店內時常上演酒客打群架事件、更有未成年涉足該店內並參與鬥毆事件，台南市工務局會去年7月曾會同台南市警局，針對擅自建造車道出入口、西側二、三樓室外樓梯、東側V出入口增設相關構造物等，認定為違章建築進行拆除。