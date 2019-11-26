少年遭反綁雙手罰躺浴缸溺斃 阿姨遭起訴

2019-11-26 18:11 中央社 新北26日電



新北市三重15歲劉姓少年被劉姓阿姨反綁雙手雙腳後罰躺在滿水浴缸，過程中被壓頭入水數秒，在劉女離開浴室時溺斃，新北地檢署今天依對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌起訴劉女。

起訴書指出，劉姓少年（從母姓）患有輕度身心障礙，母親數年前罹癌病逝，2018年間住家又因火災被毀，劉姓少年因此和周姓父親及10歲妹妹暫住39歲劉姓阿姨位於三重區的住家。

起訴書指出，劉姓少年平時較為躁動，常遭劉姓阿姨責罵，今年8月6日夜間11時許，劉姓阿姨因不堪少年吵鬧，命少年進入裝滿水的浴缸內罰跪，先以衣架毆打少年後，再拿童軍繩反綁少年的雙手並綑綁雙腳，再讓少年仰躺在浴缸內，將少年頭部壓入水下數秒以示懲罰，過程中痛斥少年「你就不乖！這樣有比較舒服嗎？」

劉姓阿姨隨後離開浴室抽菸，返回浴室時少年已臉部朝下溺水，劉姓阿姨雖將少年拉出浴缸，並叫醒周姓父親將少年送醫急救，但少年仍回天乏術。

新北地檢署檢察官偵訊時，周姓父親證稱劉姓阿姨有綑綁兒子的手腳，並浸在滿水浴缸內管教，劉女則坦承犯行，但辯稱沒有要殺害少年的犯意，新北地檢署今天依照對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌起訴劉姓阿姨，少年的周姓父親則因罪證不足獲不起訴處分。

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