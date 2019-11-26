影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市張姓天珠藝品商昨面交時，遭李嫌等人預謀持刀刺死並劫走天珠藝品，警方逮捕李等4人，張送醫後傷重不治。死者摯友羅男不捨，張從大學就開始蒐集天珠，10年前開始販賣，天珠品質好深獲買家喜愛，張在中部天珠界算是「專家」等級，這次竟遇到如此兇殘的強盜殺人手法，友人紅眼眶直言，「太殘忍了」。

「手法太殘忍了！」死者的羅姓友人（43歲）說，張男（49歲）從大學開始蒐集天珠，近10年前開始販賣天珠藝品，由於張為人大方，見同行缺錢也會相助，昨接獲噩耗相當不捨，今天下午特地與柳姓友人從台北南下，見張最後一面，「他真的是很照顧人的哥哥」。

羅姓友人透露，張男平日在台中玉市收購天珠，身邊有蒐藏幾十萬至幾百萬不等的天珠藝品，但張不會隨身攜帶，除非與客人有約，才會帶出；張玩天珠已有十多年的經驗，算是中部地區的「專家」，很照顧同行與後輩，近期沒有聽到張與客人發生糾紛。

柳姓友人紅眼眶說，天珠買賣都是賣家獨自與買家面交，且天珠就像古董，幾十萬至幾百萬都有，買賣過程中「風險性高」，只是他沒想到歹徒竟然這麼兇殘，搶劫又持刀殺死張，希望歹徒受到法律應有的制裁。