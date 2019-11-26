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警方違法搜索架空院檢？男子被控持有槍彈獲判無罪

2019-11-26 14:39聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市詹姓男子的工寮內被員警查獲槍、彈，檢方偵訊後起訴。法院審理時，詹否認槍彈是他的，並以警方非法搜索抗辯。法官認為，無證據證明員警取得被告同意而搜索，且員警事後無理由未依法陳報地檢署和法院，屬違法搜索，所扣槍彈無證據能力，判詹無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，詹男去年11月中旬某日，以2萬5000元在蝦皮網路購物網站，向身分不詳者購得具殺傷力仿半自動手槍，換裝土造金屬槍管，製成可擊發子彈的改造手槍1枝、子彈10顆，藏放在基隆市工寮。

基隆市警方接獲情資，指綽號「飯糰（台語）」男子會持槍到工寮試槍。去年11月29日凌晨趕到現場，當時只有詹與王姓證人在工寮內。員警在工寮查獲槍枝及子彈後，將詹帶回偵詢，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，基隆地檢署檢察官偵訊後起訴。

詹男律師辯護指稱，警方搜索扣押筆錄雖記載為同意搜索，也有被告簽名捺印，但應是事後補行，搜索過程違反規定，屬違法搜索，扣案槍彈不具證據能力。縱認扣案槍彈具有證據能力，被告否認持有，僅憑王姓證人指述槍彈屬詹所有，缺乏補強證據，請求判決無罪。

法官查出，警方車輛開抵工寮外某處時，當地已停放一輛白色轎車及咖啡色休旅車。多名便衣及制服警員會合後，持槍進入工寮，命令在場的詹男及王姓證人趴下。過程中員警未詢問詹、王是否同意搜索，且面對優勢警力下，兩人也絕無敢出於自由意志表示拒絕搜索之意。

法官指出，員警認詹在工寮內犯罪，有執行緊急搜索必要，可於執行搜索後3日內報告地檢署及法院，員警無理由而未依法陳報，自難認其搜索合於法律規定，屬違法搜索。

法官說，警方在無任何不得已或情況急迫情形下，捨棄聲請搜索票程序，嚴重架空檢察官許可、法官審核聲請核發搜索票法定權限。我國並非集權警察國家，法院為導正警方執法觀念，應認警員違法搜索、扣押取得扣案之物均無證據能力，不得做為認定被告犯罪事實依據，判詹無罪。

基隆市詹姓男子的工寮內被員警查獲槍、彈，檢方偵訊後起訴。法院審理時，認定員警違法...
基隆市詹姓男子的工寮內被員警查獲槍、彈，檢方偵訊後起訴。法院審理時，認定員警違法搜索，所扣槍彈無證據能力，判詹無罪。記者邱瑞杰／攝影
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基隆檢察官警察

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