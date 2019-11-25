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遇死劫藝品商綽號「張天珠」 想賣天珠給李連杰夢難圓

2019-11-25 23:29聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子今天上午在北屯區進行天珠交易時，遭李姓男子等三名歹徒持刀強盜，張頭部受重創身亡，李等涉案人遭警方依強盜、殺人罪偵辦。據查，張姓男子是中藥商，販售天珠是副業也是興趣，已經在台中市販售天珠有10多年的經歷，行家都稱呼他為「張天珠」、「小張」，張的朋友今天聽到他遇害消息時，十分心痛，也批評歹徒「真的很笨」，就算搶得張手中的天珠，行家一看就知道是贓物，如何銷贓？

據張的友人透露，張是近10多年才開始把販售天珠當副業經營，他主業是中藥商，每逢周六，張都是騎著機車，帶著價值不斐的天珠到台中公園附近的玉市與其他行家交流，或是洽詢有意購買、販售天珠的業者，因張在台中頗有名氣，業界都知道張賣的天珠「童叟無欺」、「都是真品」，不會拿贗品片詐騙賣家，近年來張有意拓展大陸市場，還曾多次到香港找友人，還透露知道影星李連杰也有在玩天珠，希望友人幫忙引薦，沒想到還沒圓夢，就發生憾事。

張的友人表示，張擁有最高價的天珠是九眼天珠，一顆要價600萬元，不過平時他不會帶太高價的天珠外出，朋友都常勸他，不要帶著高價的物品騎機車亂晃，有可能遭到歹徒覬覦，上周才提醒他，沒想到今天就發生憾事，根據從新聞照片的了解，張此次被搶的天珠，價值約1500萬元，不過歹徒真的很笨，天珠銷贓不易，就算行搶得手，也要有管道銷贓才能變現，而且天珠來自那名賣家，業界都很清楚，「歹徒真的太笨了」。

台中市張姓藝品商今天上午在北屯區進行天珠交易時，遭李姓男子等三名歹徒持刀強盜，張...
台中市張姓藝品商今天上午在北屯區進行天珠交易時，遭李姓男子等三名歹徒持刀強盜，張送醫不治，據張的友人透露，張此次被搶的天珠價值約1500萬元。記者陳宏睿／翻攝
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台中市張姓藝品商今天上午在北屯區進行天珠交易時，遭李姓男子等三名歹徒持刀強盜，張...
台中市張姓藝品商今天上午在北屯區進行天珠交易時，遭李姓男子等三名歹徒持刀強盜，張送醫不治，張把天珠當副業，時常到大陸、香港等地參展，也會將照片放在網路。圖／讀者提供
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強盜中藥台中市

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