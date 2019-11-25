台中珠寶商遭擄走刺死 警逮3人送辦

2019-11-25 18:16 中央社 台中25日電



台中市張姓珠寶商今天中午被3名歹徒以珠寶交易為由約出，卻遭持器械攻擊頭部行搶，再被擄走載往霧峰區，警方獲報將張男救出送醫，但他傷重不治，警方循線逮捕3人，正偵辦中。