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台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

台中珠寶商遭擄走刺死 警逮3人送辦

2019-11-25 18:16中央社 台中25日電

台中市張姓珠寶商今天中午被3名歹徒以珠寶交易為由約出，卻遭持器械攻擊頭部行搶，再被擄走載往霧峰區，警方獲報將張男救出送醫，但他傷重不治，警方循線逮捕3人，正偵辦中。

珠寶台中市

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