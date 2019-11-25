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「責任都推我頭上」 連千毅被延押怒提抗告

2019-11-25 16:51聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

網路直播主連千毅涉與另名直播主鄭又仁糾紛，引發高雄「直播主之亂」，連9月23日遭收押禁見，本月羈押屆期，檢方聲請延押2月再獲准；不過連千毅此次決定反擊，在期限內今天委任律師向法院遞狀提抗告，強調已對案情吐實、交代的內容也合乎常理，希望具保獲釋。

據了解，連千毅本月14日出庭向法官喊話，還有妻子及2個年幼孩子須他返家照顧，也表示檢方指控的部分罪名他都坦白認罪，但他並沒有槍械，且太陽會苗栗分會長謝育全到案後，讓案情更明朗化，他應已沒有串證疑慮；不過相隔4天，連及委任律師葉銘進仍收到延押的裁定。

據指，連千毅不滿的是，應訊時感到其他共犯說法似乎皆一致，反而他講的是實話，詳細解釋案情，供述都合乎常理、經驗，卻形成供述不一，他恐不被採信。連的律師葉銘進也轉述「連千毅覺得莫名其妙，責任都推到他頭上，說好的江湖道義在哪？」。

對此，連千毅上周先委請律師具狀告發其他涉案的小弟、員工有偽證之嫌，今天趕在延押裁定抗告的期限截止日，再遞狀提抗告，對檢方質疑內容一一解釋，不過葉銘進礙於涉及偵查，細節不便公開，僅說連千毅表示「有做的事情會承擔責任」。

目前連千毅對檢方指恐嚇危害安全罪嫌、組織條例皆承認，唯獨對鄭又仁的寵物店開槍犯槍砲罪部分，他並未擁槍械。

直播主連千毅對於被裁定延押2個月，今天委任律師遞狀提抗告，盼能交保。圖／本報資料...
直播主連千毅對於被裁定延押2個月，今天委任律師遞狀提抗告，盼能交保。圖／本報資料照
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連千毅直播主寵物

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