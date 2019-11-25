選前掃蕩查獲槍毒 高市警搜出列為禁售的達姆彈

2019-11-25 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下午4點時，苓雅警方見時機成熟，攻堅進入吳男住處，逮捕吳男，警方除在現場起獲槍枝外，還找到被列為禁售的達姆彈。

據了解，40歲的吳男因在今年10月時，於前鎮區、苓雅區販毒，被警方盯上，因為外界盛傳吳擁有多把槍枝，讓警方不敢大意，跟監蒐證良久。昨天下午時，警方眼見時機成熟，前往吳在前鎮新光路的住處。警方趁吳男開門讓友人薛姓男子、陳姓男子進屋內時，一舉進入吳男住處，將在場人等壓制。

警方在吳男屋內床鋪、桌椅旁起獲海洛因、安非他命等各級毒品，並於房間內找到金牛座手槍4把、模擬槍1把、34顆子彈及戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。

另外，警方還搜到市面上罕有、俗稱「開花彈」的達姆彈及「霰彈」，其中，達姆彈在進入人體後會呈破壞性散開、霰彈為彈著點龐大，2者殺傷力都極為強大。吳還稱這是「最新型的子彈」，讓警方聽聞後直說，幸未有駁火狀況。