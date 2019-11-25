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選前掃蕩查獲槍毒 高市警搜出列為禁售的達姆彈

2019-11-25 16:50聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下午4點時，苓雅警方見時機成熟，攻堅進入吳男住處，逮捕吳男，警方除在現場起獲槍枝外，還找到被列為禁售的達姆彈。

據了解，40歲的吳男因在今年10月時，於前鎮區、苓雅區販毒，被警方盯上，因為外界盛傳吳擁有多把槍枝，讓警方不敢大意，跟監蒐證良久。昨天下午時，警方眼見時機成熟，前往吳在前鎮新光路的住處。警方趁吳男開門讓友人薛姓男子、陳姓男子進屋內時，一舉進入吳男住處，將在場人等壓制。

警方在吳男屋內床鋪、桌椅旁起獲海洛因、安非他命等各級毒品，並於房間內找到金牛座手槍4把、模擬槍1把、34顆子彈及戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。

另外，警方還搜到市面上罕有、俗稱「開花彈」的達姆彈及「霰彈」，其中，達姆彈在進入人體後會呈破壞性散開、霰彈為彈著點龐大，2者殺傷力都極為強大。吳還稱這是「最新型的子彈」，讓警方聽聞後直說，幸未有駁火狀況。

吳男坦承販毒，但否認有販賣槍械，他供稱是因為興趣才改造槍械。警詢後，今下午時移送高雄地檢署，至於是否涉及改造槍械、毒品販賣，警方持續深入追查中。

警方在吳男屋內床鋪、桌椅旁起獲海洛因、安非他命等各級毒品，並於房間內找到金牛座手...
警方在吳男屋內床鋪、桌椅旁起獲海洛因、安非他命等各級毒品，並於房間內找到金牛座手槍4把、模擬槍1把、34顆子彈。記者邱奕能／攝影
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高市警方在吳男住處找到戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。記者邱奕...
高市警方在吳男住處找到戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。記者邱奕能／翻攝
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警方在吳男住處搜到市面上罕有、俗稱「開花彈」並被列為禁售的達姆彈。記者邱奕能／攝...
警方在吳男住處搜到市面上罕有、俗稱「開花彈」並被列為禁售的達姆彈。記者邱奕能／攝影
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高市警方在吳男住處找到戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。記者邱奕...
高市警方在吳男住處找到戰術套件，可將手槍轉為衝鋒槍，增加射擊時的穩定度。記者邱奕能／翻攝
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高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下...
高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下午4點時，苓雅警方見時機成熟，攻堅進入吳男住處。記者邱奕能／翻攝
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高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下...
高雄吳姓男子因在苓雅、前鎮區等地，販賣毒品與持有改造槍械，被警方跟監許久，昨天下午4點時，苓雅警方見時機成熟，攻堅進入吳男住處，逮捕吳男，警方除在現場起獲槍枝外，還找到被列為禁售的達姆彈。記者邱奕能／翻攝
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毒品槍枝販毒

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