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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

狠男西瓜刀猛砍高中女友26刀 竟事先查殺人刑責

2019-11-25 14:22聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

曾姓男子（右）行凶後當場被警方逮捕。資料照片／本報記者翻攝
曾姓男子（右）行凶後當場被警方逮捕。資料照片／本報記者翻攝
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高雄鼓山區今年9月發生當街砍人案，22歲曾姓男子不滿仍就讀高中的15歲楊姓女友提分手，懷疑另結新歡，竟在楊女回家途中，涉持西瓜刀劈砍多達26刀，楊女頭、頸深處裂傷，更有手指截肢，送醫才救回一命；高雄地檢署偵查發現，曾行凶前還用手機搜尋殺人刑責，不能排除預謀犯案，全案依殺人未遂罪起訴。

檢方調查，曾姓男子今年4月底與楊姓少女交往，因楊女提分手，拒絕約會，他懷疑小女友另結新歡， 9月7日下午5點45分許曾到楊女住處外守候，一見她步行返家，從機車車廂拿出預藏水果刀，衝上前猛劈砍楊女頭、頸部等，導致她當場失血過多倒地，楊女的姑姑及路人見狀制止才住手。

楊女隨即被送醫搶救，診斷出頭部、後頸、肩、背部等多處有深部裂傷，頭骨骨裂，左手第3、4指創傷性截肢、左第5指及左橈骨開放性骨折併血管肌肉神經韌帶傷害，以及出血性休克，一度發出病危通知，急救才保住性命。

曾姓男子當場被獲報趕來的警方逮捕，他承認行凶，表示楊女提分手還疑跟其他男生交往，才心生不滿；扣到的西瓜刀經鑑驗，刀刃已經嚴重缺角，辦案人員驚訝下手凶猛的程度。

檢警查出，曾姓男子行凶前去某「刀剪店」購入西瓜刀，還用手機上網搜尋「殺人罪」可能刑責，極有可能是預謀犯案，且曾明確知道楊女根本未滿18歲，認定他已犯成年人故意對未成年人犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

曾姓男子涉嫌持西瓜刀砍女友。資料照片／本報記者翻攝
曾姓男子涉嫌持西瓜刀砍女友。資料照片／本報記者翻攝
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楊姓女友身中26刀當場倒地，送醫一度發出命危通知。資料照片／本報記者翻攝
楊姓女友身中26刀當場倒地，送醫一度發出命危通知。資料照片／本報記者翻攝
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殺人

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