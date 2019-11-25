鳳山母女雙屍案 檢警採證釐清有無藥物反應

2019-11-25 14:22 中央社 高雄25日電



高雄鳳山區日前發生母女封喉雙屍命案。 聯合報系資料照／記者邱奕能攝影 分享 facebook

高雄市鳳山區日前發生的母女雙屍命案，全案已複驗解剖採樣送驗。檢警今天表示，待法務部法醫研究所鑑驗報告出爐，鑑識採證重點要釐清有無藥物反應，將是案情明朗化的關鍵。

47歲陳姓婦人與17歲李姓女兒20日被發現雙雙陳屍在大樓住家的反鎖房內床上後，李姓丈夫向高雄市警察局鳳山分局報案，警方報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官與法醫21日解剖相驗，正待法研所鑑驗報告出爐。

鑑識人員初步現場鑑識採證，發現現場無打鬥及遭人侵入狀況，找到1把水果刀、1瓶低酒精的飲料及1杯白色混濁水，未發現其它可疑藥品。

鑑識人員今天指出，現場雖有多處血跡，但沒有發現會因抵抗而出現的血液噴濺血跡，初步懷疑可能是母親先向女兒下藥後再自殺，因此，鑑驗母女兩人體內有無藥物反應，將是案情明朗化的關鍵。

媒體詢問，在現場找到的水果刀是否有李男的指紋或DNA等反應。鑑識人員對此表示，因案發現場是自家，凶刀上可能殘留其他人曾觸握過的指紋，且家人有相同DNA，這部分沒有太大的意義。

母女經複驗解剖，查出李女的左後頸部有穿刺傷，陳婦正面喉嚨部位有刺入性的刀傷，鑑識人員疑為兩人為失血過多而死亡，但確切死因待進一步鑑驗。

李男案發後曾向警方表示，17日夫妻曾為經濟問題發生爭執，妻子隨後將自己與女兒反鎖在房間內；隔天上班時，妻女兩人仍在女兒房間，對他相應不理；18日、19日下班後，回家敲女兒房門都得不到回應。由於以前夫妻吵架後都是如此，他以為妻子仍不理他，所以沒有特別感到奇怪。

李男20日早上出門搭高鐵北上出差，在接到學校老師通知女兒已2天未到校上課，驚覺有異趕回家中才發現妻女兩人倒在房內床上無生命徵象後報警。警方已調閱案發現場大樓及周邊監視器，調查釐清李男說法及案發前後行蹤。