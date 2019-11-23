逆孫狠踹碎念嬤下床、打趴媽媽 還揮刀砍殺2名警察

2019-11-23 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園張姓男子情緒不穩今年5月31日不滿阿嬤碎念就把她踹下床，還拿菜刀追殺、打趴媽媽，警方到場處理，也遭張砍傷脖子濺血，甚至摔斷腳踝，張一度躲回住家和警方對峙2小時，經攻堅才被制伏送辦，過程一共造成5名員警掛彩；檢方考量張朝警察脖子砍有殺人故意，依殺人未遂等罪嫌起訴。

檢警調查，張男（40歲）因不滿阿嬤長期碎念，當天早上10點多見她在床上熟睡，竟出腳將阿嬤狠踹下床，對方膝蓋、頭臉撞傷，害怕孫子繼續施暴，逃往住家旁邊的工廠找媳婦求救；張不罷休還持菜刀追趕到場，他的媽媽見狀上前制止，也竟遭兒子打趴、猛踹，甚至朝阿嬤揮舞刀子。

轄區平鎮分局北勢派出所林姓、游姓員警獲報趕赴現場，但張情緒失控不聽勸阻，拿刀衝向2名警察作勢攻擊，其中游員奔跑時重心不穩摔倒，張逼近舉刀朝他脖子砍殺，當場血流如注，游也因跌倒導致右腳踝骨折、全身多處擦傷。

另名林員隨即上前支援，拿出辣椒水朝張噴灑，對方這才暫時收手並跳上機車逃離現場，林為逮人追趕在後，但張仍堅持抵抗拒絕被抓，又在住家前方和林發生激烈拉扯，並拿刀砍傷林的左手食指、中指。

張趁機躲回住家內，和支援警力對峙長達2個多小時，期間拒絕開門不肯就範，甚至一度大吼稱「進來我就殺人」等語，警方也不敢大意，見勸阻無效最後選擇從屋頂攻堅，強制將張制伏送醫，包括遭砍傷、腳骨折的游姓、林姓員警，還有3名同仁也掛彩，一共造成5名警察受傷。

檢方訊時，張對於客觀踢踹阿嬤、持刀揮舞攻擊警察等事實均不否認，另阿嬤、張母也指證歷歷，加上警方秘錄器畫面也拍下作案過程，另有相關驗傷報告佐證。