影／互不讓兩派打架血染KTV 2男刀傷掛彩送醫

2019-11-22 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市北屯區一家KTV今晨發生兩派人馬鬥毆，洪男等3人續攤走進KTV歡唱，與準備離開的陳男一行人在門口發生碰撞，兩方互看不順眼、大打出手，陳一行人有人疑似拿出刀械，造成洪、陳背部遭劃傷，送醫手術中，血染KTV大廳與大門口地面，怵目驚心。警方今早循線帶到涉案的陳男，仍在製作筆錄、釐清案情，另已鎖定4名嫌疑人。

今天清晨5點55分，台中市警局第五分局獲報中清路二段一家KTV有糾紛，警方到場只見30多歲陳姓男子、40多歲洪姓男子或坐或躺在人行道上，兩男背部疑似遭刀劃傷，KTV一樓大廳與大門口地面留有血跡，另同行的林姓女子飽受驚嚇，陳、洪送醫急救，目前仍手術中。

據悉，洪男一行3人續攤到KTV唱歌，在一樓大門口與剛歡唱場結束準備離開的20多歲陳男等人發生肢體碰撞，雙方都有酒意且不相識，肢體碰觸後、互看不順眼，大打出手。

警方指出，準備離場的陳男等5人，有人涉嫌持刀械砍傷洪、陳，造成兩男背部多處刀傷，送醫急救仍在手術中，尚未脫離險境。