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毒品防制進女監 首批學員取得結業證書

2019-11-22 12:04聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府毒品防制局進入高雄女子監獄，為受刑人舉辦自我照顧技能培力課程，首批39名女受刑人在獄中取得結業證書。她們學習經絡按摩紓壓技能及輔助戒毒技巧，希望出獄後能順利復歸社會。

高雄市毒防局表示，依據聯合國毒品暨犯罪辦公室2018年的研究報告書，指女性藥癮者首次吸毒時間比男性晚，不過，一旦吸毒使用毒品，成癮速度卻比男性快，毒防局為預防女性藥癮者施用毒品，衍生個人及危害下一代健康問題，才積極結合矯正機關，與高雄女子監獄舉辦戒癮及自我照顧技能培力課程。

毒防局引進社團法人高雄市天晴女性願景協會，依高雄女監不同刑期的藥癮收容人規畫課程，其中39名女受刑人在11月20日已取得結業證書，將來出獄後，與社區輔導據點接軌，預計明年為她們在社區開辦進階經絡紓壓技能培力班，讓她們提升技能，在社區服務、創業。

1名結業的學員代表說，自己因家庭問題困擾，嚴重影響睡眠，在指導老師說出曾遇到人生挫敗卻不屈不饒的經驗，讓她由衷感佩，逐漸學習緩減壓力，改善睡眠，將來仍會反覆練習，希望精益求精，力求「出師」，也幫助其他藥癮者。

毒防局長阮清陽表示，藥癮個管師每月輔導女性藥癮個案約600人，由於女性承擔家庭照顧責任，如有吸毒行為，懷孕期間更容易傷害胎兒健康、教養期易出現疏忽照顧，產生模仿或碰觸吸毒不良行為之風險，因此毒防局從防毒及戒毒觀點，由社區輔導藥癮者提早前進矯正機關，對短刑期收容人提供毒品危害及戒癮知能、對長刑期長者安排自我照顧及生活技能，希望透過技能訓練，以降低藥癮復發率，並達到輔助就業及提升就業機會。

首批女監學員展現所學技能回饋老師。圖／高雄市毒防局提供
首批女監學員展現所學技能回饋老師。圖／高雄市毒防局提供
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高雄女監典獄長林錦清（右）頒發結業證書給完成自我照顧技能培力課程的學員。圖／高雄...
高雄女監典獄長林錦清（右）頒發結業證書給完成自我照顧技能培力課程的學員。圖／高雄市毒防局提供
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毒品吸毒受刑人

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