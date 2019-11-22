黑道率數十人恐嚇取財未果 糗向被害人討「小弟飯錢」

2019-11-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市警方今年6月接獲線報，指稱1名40歲郭姓男子涉嫌教唆幫派成員，以買賣大型重機車名義，藉故強迫3名被害人交付款項、簽立本票，並強扣被害人機車，竊取財物140萬元；警方近日兵分多路同步搜索，將郭嫌等7人緝捕到案，詢後依涉違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，郭姓主嫌以買賣大型重機車、頂讓車店等名義，指揮手下數十名成員，分別藉故強迫3名被害人交付款項、簽立本票，並用強扣機車及利用網路留言恐嚇等方式騷擾被害人，其中還曾竊取被害人機車車箱內的140萬元，甚至想將非法取得的重機車賣給不知情者，對方因郭嫌並非車主故不願過戶，郭便一併恐嚇。

據了解，郭嫌自稱天道盟太陽會「千」字輩大哥，每次涉案皆帶領數十名不及30歲的年輕成員同行，見被害人不乖乖就範，還以「帶那麼多小弟出門總要付吃飯錢、零用錢」為由，對被害人「動之以情」。