親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

他全家移民喊台獨「家有氣喘兒」 柯P打臉：賣在那假

黑道率數十人恐嚇取財未果 糗向被害人討「小弟飯錢」

2019-11-22 11:59聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方今年6月接獲線報，指稱1名40歲郭姓男子涉嫌教唆幫派成員，以買賣大型重機車名義，藉故強迫3名被害人交付款項、簽立本票，並強扣被害人機車，竊取財物140萬元；警方近日兵分多路同步搜索，將郭嫌等7人緝捕到案，詢後依涉違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，郭姓主嫌以買賣大型重機車、頂讓車店等名義，指揮手下數十名成員，分別藉故強迫3名被害人交付款項、簽立本票，並用強扣機車及利用網路留言恐嚇等方式騷擾被害人，其中還曾竊取被害人機車車箱內的140萬元，甚至想將非法取得的重機車賣給不知情者，對方因郭嫌並非車主故不願過戶，郭便一併恐嚇。

據了解，郭嫌自稱天道盟太陽會「千」字輩大哥，每次涉案皆帶領數十名不及30歲的年輕成員同行，見被害人不乖乖就範，還以「帶那麼多小弟出門總要付吃飯錢、零用錢」為由，對被害人「動之以情」。

警方經數月蒐證監控，於本月20、21日兵分多路在雙北地區同步搜索、拘捕，順利將郭嫌等7人緝捕到案，並查獲空氣長槍2支、空氣短槍1支、擊發過的彈殼2發、大型鞭炮8顆、行動電話8支、球棒1支、相關犯罪文件一批等贓證物。警詢後將犯嫌依涉嫌違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺、竊盜等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

姓主嫌以買賣大型重機車、頂讓車店等名義，指揮手下數十名成員，分別藉故強迫3名被害...
姓主嫌以買賣大型重機車、頂讓車店等名義，指揮手下數十名成員，分別藉故強迫3名被害人交付款項、簽立本票。記者李隆揆／翻攝
分享

恐嚇重機幫派

相關新聞

影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30

市議員服務處遭槍擊？檢警大動作分析比對查無事證簽結

2019-11-22 10:05

只因2000元酒錢 男遭刺2刀倒臥血泊

2019-11-22 12:55

影／員工拿電擊棒搶前老闆7萬現金 只因不滿被開除

2019-11-22 12:01

幫金主恐嚇同行 幫派中生代大哥到處搗「彈」落網

2019-11-22 11:50

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

對狗聲請保護令？濫訴人誣告罪成立判刑一年

2019-11-22 10:31

警匪槍戰斃命嫌犯 8年前販毒曾衝撞警車

2019-11-22 00:55

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

10月至今 新北外送事故77起

2019-11-21 23:52

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地

2019-11-21 21:59

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包

2019-11-21 17:32

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座

2019-11-21 16:47

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

調查局查獲鳳凰新聞社 散布陳菊貪汙假訊息

2019-11-21 15:35

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

影／倒閉的燒烤店鬧出工程款糾紛 小彬彬今出庭作證

2019-11-21 15:26

警匪駁火自戕毒販要不到錢 恐嚇漁民在養殖池放毒

2019-11-21 15:07

毒販遭礁溪警方追捕飲彈 曾恐嚇勒索魚塭業者

2019-11-21 13:28

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

辦手機門號引糾紛 竟邀友人設局擄人、持鐵鎚恐嚇

2019-11-21 12:40

三歲男童明生日疑遭虐死 母親頭戴粉紅帽不發一語

2019-11-21 11:26

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

帶老婆參加同學聚會還亂來 逆襲下場超慘

2019-11-21 14:36

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

下士偷吃人妻 判4個月可易科罰金

2019-11-21 15:40

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉

2019-11-22 00:10

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡

2019-11-21 17:53

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見

2019-11-21 18:25

被控性侵為證清白 男子自爆酒後硬不起來

2019-11-21 18:12

陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座

2019-11-21 16:47

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

警匪駁火自戕毒販要不到錢 恐嚇漁民在養殖池放毒

2019-11-21 15:07

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包

2019-11-21 17:32

把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23

鳳山母女割頸命案 檢警今下午相驗

2019-11-21 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top