影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



詐騙集團猖獗！許嫌為首的詐騙集團假冒檢警、提領贓款、收購人頭帳戶等複合式詐欺方式，多名被害人遭騙錢財，單筆最高300萬元，人頭帳戶不夠用，許嫌急掏出自己的帳戶供被害人匯款，短短兩個多月暴利賺取一千餘萬元。警政署中部打擊犯罪中心連日蒐證，逮捕許姓主嫌共13人，許5萬元交保、曹姓車手聲押獲准，其餘11人3萬至5萬元交保。

今年8月13日，警政署中部打擊犯罪中心制掌握情資，與台中市警局第三分局逮捕2名詐騙集團取簿手，循線在台南再查獲5名收簿手；該團8月底改在台中市另起爐灶，以「假冒公務機關」方式詐騙被害人，最高單筆受害人面交金額達300萬元。

詐團食髓知味，再騙該名60多歲的公務員退休男子二次面交200萬元，被害人驚覺有異報警，警方成功組詐且逮捕曹姓車手頭(20歲)共6人。

中部打擊犯罪中心第四隊隊長許忠彥表示，許姓主嫌(30歲)為首的詐騙集團，許身兼收取被害人贓款的「水房幹部」與詐團會計，許另涉及「假外匯平台投資」，假借地下匯兌高報酬率，詐騙被害人達510萬元，

專案小組指出，許嫌見多名被害人遭騙金額高，車手手上的人頭帳戶本子不足，許不惜拿出自己名下的帳戶提供給被害人匯款，詐取賺取更多現金。

專案小組表示，許嫌為首的複合式詐欺集團，稱今年6月才開始經營詐騙集團，從8月中旬到10月底為止，經警方清查約10餘名被害人，短短2個多月不法詐騙金額高達1千萬餘元。

警方兵分台南、台中兩地，全案共計查獲許姓主嫌與取簿手3人、收簿手5人、面交車手2人、車手頭2人共13人到案，查扣點鈔機、電腦主機等贓證物。