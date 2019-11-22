親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

市議員服務處遭槍擊？檢警大動作分析比對查無事證簽結

2019-11-22 10:05聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市議員劉茂群服務處上月1日傳出疑似槍擊事件，大門紗窗留有彈孔，現場還發現1顆黑色塑膠彈丸，由於事涉敏感，檢警大動作調閱監視器、訪查住戶，還透過專業彈道比對、化學式分析，以及模擬周圍環境等，研判是彈弓擊發，但因查無嫌疑人，全案簽結。

桃園地檢署指出，當天下午5點53分，劉茂群的秘書簡慧英、卓坤生，在劉位於八德區的服務處，聽聞爆炸聲後發現門口鬧進把手處紗窗，留下一個圓孔破損，事隔1個多小時後，經立委陳學聖助理秘書王政民在劉服務處門口前水溝蓋地毯，發現1顆黑色塑膠彈丸，懷疑遭人槍擊。

檢方查，紗窗為鐵絲材質，圓孔破損處距離地面85公分，破損處寬約0.9公分有擠壓痕跡，現場經鉛銅試劑檢測為陰性，足認非火藥槍枝；另警方再以仿間同口徑氣動式槍枝，及類似直徑12.7mm規格塑膠彈丸測試擊發相同鐵絲網，在20公尺距離會貫穿、25至30公尺距離則呈凹陷。

另以手持彈弓試射，發現射擊距離3公尺內紗網無法貫穿，呈現凹陷，檢警經比對劉服務處的破損情況，其鐵絲並未斷裂，呈現不規則擠壓，查獲的彈丸上也無格狀烙痕，研判是以非典型空氣槍獲釋彈弓射擊導致。

此外，再透過鏡檢法、紅外線光譜分析法、掃描式電子顯微鏡／X光射線能譜分析法、熱裂解氣相層分析／質譜分析法鑑驗，由成分比對，認為彈丸、紗窗的採集成分不相似，因此該彈丸與紗窗破損應無直接關聯。

檢警再根據現場位置，服務處為ㄇ字形封閉集合式透天厝，經雷射重建彈道比對，服務處正面至對外右側約45度方位，均為可能射擊熱區，但經模擬現場彈道比對，因左側建物結構關西，並無角度可觸及紗窗，且當下並未發現可疑可疑人士。

檢方說，經員警調閱監視器、查訪住戶，均未發現可疑人士，致於周邊西南方約200公尺，有訓練鴿子人家，當天曾以鳴放「夢幻大吐珠」鞭炮訓練鴿子，但該聲響和槍聲不同。

檢方表示，本案經勘查、訪查，以及比對相關事證等，均查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，且劉茂群也未提出刑事告訴，全案簽結。

劉茂群服務處上月疑似遭槍擊，檢方查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，全案簽結。圖／報系資...
劉茂群服務處上月疑似遭槍擊，檢方查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，全案簽結。圖／報系資料照
分享

槍枝槍擊

相關新聞

影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

對狗聲請保護令？濫訴人誣告罪成立判刑一年

2019-11-22 10:31

警匪槍戰斃命嫌犯 8年前販毒曾衝撞警車

2019-11-22 00:55

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

10月至今 新北外送事故77起

2019-11-21 23:52

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地

2019-11-21 21:59

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包

2019-11-21 17:32

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座

2019-11-21 16:47

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

調查局查獲鳳凰新聞社 散布陳菊貪汙假訊息

2019-11-21 15:35

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

影／倒閉的燒烤店鬧出工程款糾紛 小彬彬今出庭作證

2019-11-21 15:26

警匪駁火自戕毒販要不到錢 恐嚇漁民在養殖池放毒

2019-11-21 15:07

毒販遭礁溪警方追捕飲彈 曾恐嚇勒索魚塭業者

2019-11-21 13:28

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

辦手機門號引糾紛 竟邀友人設局擄人、持鐵鎚恐嚇

2019-11-21 12:40

三歲男童明生日疑遭虐死 母親頭戴粉紅帽不發一語

2019-11-21 11:26

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

帶老婆參加同學聚會還亂來 逆襲下場超慘

2019-11-21 14:36

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

下士偷吃人妻 判4個月可易科罰金

2019-11-21 15:40

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉

2019-11-22 00:10

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡

2019-11-21 17:53

泰山八旬老婦闖紅燈穿越馬路 被車撞倒送醫不治

2019-11-21 12:07

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見

2019-11-21 18:25

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座

2019-11-21 16:47

被控性侵為證清白 男子自爆酒後硬不起來

2019-11-21 18:12

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

警匪駁火自戕毒販要不到錢 恐嚇漁民在養殖池放毒

2019-11-21 15:07

槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包

2019-11-21 17:32

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top