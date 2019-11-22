市議員服務處遭槍擊？檢警大動作分析比對查無事證簽結

2019-11-22 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市議員劉茂群服務處上月1日傳出疑似槍擊事件，大門紗窗留有彈孔，現場還發現1顆黑色塑膠彈丸，由於事涉敏感，檢警大動作調閱監視器、訪查住戶，還透過專業彈道比對、化學式分析，以及模擬周圍環境等，研判是彈弓擊發，但因查無嫌疑人，全案簽結。

桃園地檢署指出，當天下午5點53分，劉茂群的秘書簡慧英、卓坤生，在劉位於八德區的服務處，聽聞爆炸聲後發現門口鬧進把手處紗窗，留下一個圓孔破損，事隔1個多小時後，經立委陳學聖助理秘書王政民在劉服務處門口前水溝蓋地毯，發現1顆黑色塑膠彈丸，懷疑遭人槍擊。

檢方查，紗窗為鐵絲材質，圓孔破損處距離地面85公分，破損處寬約0.9公分有擠壓痕跡，現場經鉛銅試劑檢測為陰性，足認非火藥槍枝；另警方再以仿間同口徑氣動式槍枝，及類似直徑12.7mm規格塑膠彈丸測試擊發相同鐵絲網，在20公尺距離會貫穿、25至30公尺距離則呈凹陷。

另以手持彈弓試射，發現射擊距離3公尺內紗網無法貫穿，呈現凹陷，檢警經比對劉服務處的破損情況，其鐵絲並未斷裂，呈現不規則擠壓，查獲的彈丸上也無格狀烙痕，研判是以非典型空氣槍獲釋彈弓射擊導致。

此外，再透過鏡檢法、紅外線光譜分析法、掃描式電子顯微鏡／X光射線能譜分析法、熱裂解氣相層分析／質譜分析法鑑驗，由成分比對，認為彈丸、紗窗的採集成分不相似，因此該彈丸與紗窗破損應無直接關聯。

檢警再根據現場位置，服務處為ㄇ字形封閉集合式透天厝，經雷射重建彈道比對，服務處正面至對外右側約45度方位，均為可能射擊熱區，但經模擬現場彈道比對，因左側建物結構關西，並無角度可觸及紗窗，且當下並未發現可疑可疑人士。

檢方說，經員警調閱監視器、查訪住戶，均未發現可疑人士，致於周邊西南方約200公尺，有訓練鴿子人家，當天曾以鳴放「夢幻大吐珠」鞭炮訓練鴿子，但該聲響和槍聲不同。