2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地

2019-11-21 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台北市1名年約51歲羅姓男子今晚與1名43歲王姓友人相約在廣州街1處飲食店飲酒，雙方因不明原因發生口角，羅男一言不合之下持銳器刺向對方，導致被害人背部受2處穿刺傷，當場血流如注。