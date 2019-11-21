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2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地

2019-11-21 21:59聯合報 記者李隆揆／即時報導

北市1名年約51歲羅姓男子今晚與1名43歲王姓友人相約在廣州街1處飲食店飲酒，雙方因不明原因發生口角，羅男一言不合之下持銳器刺向對方，導致被害人背部受2處穿刺傷，當場血流如注。

警消獲報到場後，發現現場滿地鮮血，傷者躺臥在地，並在案發現場發現羅男，現場員警立即將羅男制伏在地。目前已將傷者送往台大醫院救治，並將羅男帶回派出所偵訊當中，詳細案情仍有待進一步釐清。

傷者躺臥在地。記者李隆揆／翻攝
傷者躺臥在地。記者李隆揆／翻攝
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