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母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄母女雙屍命案今天進行解剖，確認女兒左後頸部穿刺傷、母親正面喉嚨部位刺入刀傷，檢警研判兩人都是一刀致命；由於母親屍體腿部壓在女兒身上，且沒有外力、打鬥痕跡，懷疑母親恐先對女兒下藥殺害，再自戕，將待化驗2人體內有無藥物反應，以及水果刀上的指紋，案情可望明朗化。

李姓丈夫（47歲）表示因起口角，陳姓妻子（47歲）去和女兒（17歲）同睡，連兩天去敲門都未獲回應，此說法令人納悶，警方調閱相關監視器畫面，大致上丈夫行徑與說法相符，他下手行凶的嫌疑又降低，但尚未完全排除。

檢警雖在陳屍的房內發現1瓶低酒精調酒玻璃罐，還有1杯白色混濁的水，鑑識人員聞起來覺得有西藥味，但沒有發現任何可疑藥物，需待母女體內化驗的結果，若僅女兒有藥物反應，幾乎能確定母對女兒下藥。

昨天首次相驗發現母女的頸部都有明顯刀傷，今天下午進行複驗，確認女兒是左後頸部穿刺傷，幾乎斜著刺穿頸部，母親則從正面的喉嚨刺入，兩人應都是因此致命，但檢警也要將掉落2人身旁的沾血水果刀採樣，看是否有母親指紋、母女的血跡；若母親慣用手的手背、手腕也沾女兒鮮血，更佐證母行凶。

辦案人員認為以房間沒有凌亂、打鬥痕跡，母女各自頸部的刀傷，符合「母先殺女兒再自戕」情況，難以想像的是，母親除狠心殺害親生女，還持水果刀刺入自己喉嚨，恐承受極大痛苦，竟不見任何掙扎。

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高雄母女雙屍命案今天進行複驗，檢警將待2人體內化驗是否有藥物反應，以及水果刀的指...
高雄母女雙屍命案今天進行複驗，檢警將待2人體內化驗是否有藥物反應，以及水果刀的指紋，可望佐證母親是否對女兒下藥殺害，再持刀自戕。圖為發生命案的社區。記者林伯驊／翻攝
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