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鳳山雙屍命案 警：母女頸部各有1處致命傷

2019-11-21 18:19中央社 高雄21日電

高雄檢警偵辦鳳山母女雙屍命案今天複驗發現，母女頸部各有1處穿刺傷，初判是致命傷，兩人死亡時間相近。檢警並將案發現場留下1杯有藥味的水，連同母女胃內等檢體送驗比對。

李姓男子的妻女昨天被發現陳屍鳳山區新強路住處女兒房內床上，高雄地檢署檢察官昨天下午會同轄區高市鳳山警分局到場調查發現，現場留有1把水果刀，沒有打鬥跡象，門窗也沒有破壞跡象，死因離奇。

檢警會同法醫今天下午費時約兩小時進行複驗釐清死因，李姓男子以家屬身分現身高雄市立殯儀館配合調查，面對媒體一路低著頭不發一語。檢警到場複驗採集檢體，檢察官並當場開庭偵訊李姓男子。

鳳山警分局偵查隊長郭家峰接受媒體聯訪說，李姓少女左頸有1處傷口，李母喉頸部正面也有1處傷口，兩人都是穿刺傷，初步判定兩人是失血過多致死，母女此外沒有其他外傷。依刀傷角度研判李姓少女受外力所傷明確，但李母他殺及自殺都有可能。

郭家峰表示，李姓少女及李母死亡時間差不多，推斷都約在18日深夜至19日清晨之間，這段時間李父是在家，李父向警方表示當時在家睡覺。

郭家峰又說，命案現場有血跡噴濺，母女陳屍在房內床上，母親仰躺、女兒趴著，母女倆下半身部分重疊，凶刀遺留在靠近李母的地板上。房內床頭旁留有1瓶剩一半、酒精濃度不高的調酒，一旁則有1杯白水，杯內的水可聞出藥味。

郭家峰表示，已採集母女胃部等檢體連同床頭有藥味的白水送驗，現場凶刀採集的指紋及DNA也一併送驗。

郭家峰指出，李姓父女情深，李家女兒功課也不錯，李姓男子應訊時全程沒有異狀，李家一家三口也未查出與人結怨，李姓男子是以家屬身分應訊，目前還沒有查出其涉案事證。

雄檢則表示，本案複驗有採集兩名死者部分檢體送驗，將待法醫研究所報告出爐再進一步釐清死因。

李姓男子與陳姓妻子同為47歲，育有17歲的女兒就讀高雄市瑞祥高中三年級，一家三口同住鳳山區新強路住處。

瑞祥高中表示，昨天接獲李父通報這起不幸事件，深表遺憾，將持續協助李父善後，並對李生同班師生啟動輔導機制，安定該班師生情緒。

命案檢察官

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