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近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52聯合報 記者林佩均／即時報導

高雄市旗山區一家銀樓承接自稱葉男訂單，前天金飾宅配到台中市「貨到付款」，卻遭一男疑似持槍劫走，業者稱金飾市價約28萬餘元。台中市警方組專案調查，昨在中部地區逮捕一名負責銷贓共犯男子，並全數追回遭典當的金飾；男子稱「缺錢花用」，不曉得台中警方動作這麼迅速，他在自宅狼狽落網。警方已鎖定主嫌，擴大追緝中。

高雄市旗山區一家百年歷史銀樓19日宅配金飾到台中市北屯區，卻遭歹徒搶走所有金飾品，宅配業者嚇得回報並報警。受害宅配業者稱，男子持槍搶走三箱貨品，宅配員根本來不及反應。

案發當天，台中市警局第五分局組成專案小組偵辦，鎖定在中部地區出沒的主嫌，另查出同樣在中部地區出沒的共犯男子，昨天傍晚4點多，警方在共犯男子住所出擊逮捕。

據悉，年約30歲的共犯男子稱自己「缺錢花用」，友人前天要他幫忙拿金飾到當鋪典當，可分得約1、2萬元跑路費，便協助銷贓。警方昨天傍晚直搗他住所逮人，令他措手不及，「警察動作怎麼這麼快」。

台中市第五警分局證實，昨天確實逮捕一名涉案男子，遭典當的金飾也全數追回，金飾業者沒有損失。至於主嫌是否攜帶槍枝？警方僅表示，全案仍有一名主嫌在逃，警方積極偵辦中，不便透露相關案情。

台中市警方組專案小組調查，昨在中部地區逮捕一名負責銷贓共犯男子，並全數追回遭典當...
台中市警方組專案小組調查，昨在中部地區逮捕一名負責銷贓共犯男子，並全數追回遭典當的金飾。圖／台中市警察局第五分局提供
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