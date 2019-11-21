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辦手機門號引糾紛 竟邀友人設局擄人、持鐵鎚恐嚇

2019-11-21 12:40聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

馮姓女子與盧姓男子因申辦行動電話門號發生糾紛，馮竟扯謊指盧欠債，邀來吳姓友人設局將盧騙至新竹地區一處套房，隨後以繩索、行動電話充電線將盧綑綁，押到新竹縣湖口鄉一條防火巷，揮舞鐵鎚恫嚇，要盧湊足8萬元，否則「明天將被抬出去」，爐心生畏懼，向友人尋求幫助，匯款8千元才遭釋放；新竹地院審理終結，依恐嚇取財罪，累犯，判馮有期徒刑7月。

經查，馮女有毒品前科，與盧因申辦行動電話發生糾紛，馮明知盧並未積欠款項，仍於106年7月晚間邀來吳姓友人，通知盧到新竹縣一處套房，等盧抵達，馮立即以繩索、行動電話充電線將盧綑綁，並持鐵鎚作勢揮舞，先恐嚇對方須湊足8萬元，不然就無法回去，隨後再將盧押到新竹縣湖口鄉一條防火巷，續向盧恐嚇，嗆「再不找人替你付這8萬元的話，你明天早上就會被抬著出去」。

盧男沒辦法，只好向友人求助，籌得8千元，馮確認盧的友人匯款，才將其釋放，期間馮剝奪盧的行動自由達4小時之久。馮於偵訊、法院審理中均自白認罪。

法官認為，馮僅因申辦行動電話門號和盧起糾紛，竟不思理性溝通、解決，對盧施以恐嚇取財、妨害自由等不法手段，剝奪對方行動自由4小時，考量馮坦承案型，並當庭與盧鞠躬道歉，審酌依法判刑。

馮女與盧男因申辦行動電話門號發生糾紛，馮竟扯謊指盧欠債，邀來吳姓友人設局將盧騙至...
馮女與盧男因申辦行動電話門號發生糾紛，馮竟扯謊指盧欠債，邀來吳姓友人設局將盧騙至新竹地區一處套房，隨後以繩索、行動電話充電線將盧綑綁，揮舞鐵鎚恫嚇。圖／報系資料照
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