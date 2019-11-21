「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄旗山一家歷史悠久的銀樓透過網路銷售商品，宅配金飾疑似被犯罪集團盯上，貨品送至台中市遭人持搶搶走，損失近30萬元。林姓業者無奈說，十幾年來金價從每台錢千餘元漲到5千多元，消費者買不下手，且加上大環境不佳，情人節與母親節改聚餐或買香水，許多銀樓生意慘淡，聽聞同業長達一周沒有任何顧客上門；歹徒光天化日行搶宅配金飾，「令人痛心」。

葉姓男子以急著結婚為由購買金飾，透過網路向旗山林姓銀樓業者購買四套結婚金飾，總價31萬元，雙方約定到貨付款，成交金額28萬5千元。業者寄出後，本月19日上午，一名持槍歹徒竟在台中市向宅配人員行搶，損失慘重。

林姓業者說，以前每逢母親節生意興隆，銀樓業都要忙到下午2點才能吃飯，後來金價節節上升，再加上大環境景氣不佳，高單價商品首當其衝，民眾改聚餐或買香水度過情人節、母親節，多數同業業績砍半再砍半，營業額萎縮七、八成，不得不走上電商之路開拓商機。