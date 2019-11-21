親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

邱毅說馬英九推薦車宜靜列不分區害他落馬 馬辦要告

薑是老的辣！宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台灣民眾黨

三歲男童明生日疑遭虐死 母親頭戴粉紅帽不發一語

2019-11-21 11:26聯合報 記者林佩均／即時報導

台中三歲男童疑遭虐死案，明天就是男童生日，今天台中地檢署檢察官黃嘉生指揮法醫複驗，解剖過程約兩個小時結束。男童王姓母親頭戴粉紅色帽子、臉戴口罩，面對媒體提問為何男童身上會有傷勢？王女未做回應。

明天就是男童滿三歲的生日，但男童疑遭父親施虐致死，顱骨凹陷，身體多處新舊傷勢，小小生命來不及吹熄生日蛋糕上的蠟燭。

台中地檢署檢察官黃嘉生今會同法醫進行解剖，早上9點男童遺體推入解剖室，歷經兩個小時完成複驗，法醫採集DNA與相關檢體進行化驗，釐清男童死因。

男童母親今頭戴粉紅色帽子、口罩現身，但對於外界諸多疑問，王女未做任何回應。

三歲男童母親（粉紅帽者）進入解剖室確認遺體為兒子，隨後步出，沒有受訪。記者林佩均...
三歲男童母親（粉紅帽者）進入解剖室確認遺體為兒子，隨後步出，沒有受訪。記者林佩均/攝影
分享

三歲男童疑遭虐死案，今天由台中地檢署檢察官黃嘉生（左三）指揮法醫進行解剖，以釐清...
三歲男童疑遭虐死案，今天由台中地檢署檢察官黃嘉生（左三）指揮法醫進行解剖，以釐清案情。記者林佩均/攝影
分享

相關新聞

辦手機門號引糾紛 竟邀友人設局擄人、持鐵鎚恐嚇

2019-11-21 12:40

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

趕送餐 2外送員路口對撞

2019-11-21 00:07

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

竹聯幫主壽宴警署前登場 60警力嚴陣以待

2019-11-20 17:25

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

台詐團赴日躲透天厝 29人剛開張就被抓賠本

2019-11-20 16:25

販賣海洛因1公克賺1000元 男子被判7年8月

2019-11-20 16:04

拜神如願考上中醫遭不明要脅 製炸彈恐嚇神壇判15年2月

2019-11-20 12:35

懷疑鄉代表和妻子有曖昩 男子持菜刀進議事廳傷人

2019-11-20 11:59

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

猛踩油門拖行警察 被連開6槍射破輪胎制伏送辦

2019-11-20 11:19

影／反毒影片帥氣警員演「喪屍」不計形象籲拒毒

2019-11-20 09:43

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top