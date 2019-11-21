三歲男童明生日疑遭虐死 母親頭戴粉紅帽不發一語

2019-11-21 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中三歲男童疑遭虐死案，明天就是男童生日，今天台中地檢署檢察官黃嘉生指揮法醫複驗，解剖過程約兩個小時結束。男童王姓母親頭戴粉紅色帽子、臉戴口罩，面對媒體提問為何男童身上會有傷勢？王女未做回應。

明天就是男童滿三歲的生日，但男童疑遭父親施虐致死，顱骨凹陷，身體多處新舊傷勢，小小生命來不及吹熄生日蛋糕上的蠟燭。

台中地檢署檢察官黃嘉生今會同法醫進行解剖，早上9點男童遺體推入解剖室，歷經兩個小時完成複驗，法醫採集DNA與相關檢體進行化驗，釐清男童死因。

男童母親今頭戴粉紅色帽子、口罩現身，但對於外界諸多疑問，王女未做任何回應。

三歲男童母親（粉紅帽者）進入解剖室確認遺體為兒子，隨後步出，沒有受訪。記者林佩均/攝影 分享 facebook