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離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04聯合報 記者林保光邱奕能徐如宜林伯驊／高雄報導

高雄鳳山發生母女封喉雙屍命案，警方正在大樓調閱相關出入影像。 記者林保光／攝影
高雄鳳山發生母女封喉雙屍命案，警方正在大樓調閱相關出入影像。 記者林保光／攝影
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高雄市陳姓女子與就讀高中的女兒昨天被發現頸部遭切開陳屍住處。陳女丈夫李姓男子供稱，夫妻倆十七日吵架後，妻子搬進女兒房間並反鎖房門，他曾敲門，但未獲回應，直至昨天接獲校方通知女兒兩天未到校，趕回家才知母女已死亡。警方覺得疑點重重，漏夜偵詢李協助釐清案情。

據透露，母女倆陳屍的現場沒有凌亂打鬥痕跡，檢警曾懷疑有可能是陳女迷昏女兒殺害後再自殺，但因房內沒有遺書，割頸自殺的手法過於凶殘，且若自殺為何會沒有掙扎、哀號、求救跡象？是檢警要調查重點。由於檢方相驗推斷母女在前天清晨死亡，當時在家的李姓男子為何不清楚家中發生悲劇？必須進一步調查。檢方今天下午剖驗釐清死因。

檢警調查，陳姓女子（四十七歲）和投資電子零件公司的李姓丈夫、念高三的女兒（十七歲）於十五年前搬到高雄市鳳山區現住的社區大樓，夫妻倆過去曾有精神方面就醫紀錄，也常為家計問題起爭執。

昨天上午，李姓男子上台北接洽生意，接到校方通知女兒已兩天未到校的電話後驚覺不妙，趕回高雄住處發現女兒房門仍反鎖，請鎖匠開門未果，破門進入房內發現妻女都躺在床上，床鋪和地上到處是血，立刻報警。

警方發現，陳女和女兒分別仰、趴在床上，床鋪和床下滿地是血，母女倆頸部都有明顯刀傷，已死亡多時。警方在房內找到一把沾血的水果刀及一把空氣槍，現場沒有遺書，只有發現這對夫妻就醫精神疾病的藥包。

李姓男子告訴警方，夫妻倆十七日又因為家計問題吵架，太太負氣搬進女兒房間並反鎖房門，太太和往常一樣不和他說話，等到他上班才走出房門。十八日晚間他曾看到妻子，但二人沒有互動。

他說，前兩天他出門或回家時，都曾敲過女兒的房門，但沒有得到回應，他以為妻子又和以前一樣和他冷戰，也沒有在意；因和同事相約上台北談生意，昨天清晨五時許就出門了，沒多久就接到電話趕回高雄。

校方指出，前天發現學生沒到校上課，先打電話給陳女，但一直沒人接電話，昨天上午致電給李姓男子，李才驚覺不妙，搭高鐵趕回高雄住處，一回到家就發現太太與女兒已經死亡。

校方說，李女的女兒學習態度佳、學業成績是全校前三名，與師生相處融洽，想不到會發生意外。

夫妻高雄市殺人命案

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