新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41 中央社 新北20日電



板橋區篤行路二段今晚6時許發生機車車禍，30歲的機車騎士頭部外傷，送醫急救時沒有生命跡象，在亞東醫院急救。 圖擷自 我是板橋溪崑地區人 分享 facebook 新北市府消防局表示，板橋區篤行路二段今晚6時許發生機車車禍，30歲的機車騎士頭部外傷，送醫急救時沒有生命跡象，在亞東醫院急救。車禍原因將由警方進一步調查。

消防局發布簡訊表示，今天晚上6時13分據報，板橋篤行路二段的車禍現場，有2輛機車的車禍。

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消防局說，救護人員到達現場發現，共有2名患者。其中一名30歲男性機車騎士頭部外傷，外科OHCA（無呼吸心跳），緊急將他送往板橋亞東醫院急救。

另外一名傷者是16歲女性，為另外一輛發生車禍的機車乘客，右小腿骨折及全身多處擦傷，意識清楚，也送往板橋亞東醫院救治。