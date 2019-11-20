親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

疑機車違規迴轉！UberEats外送員閃不開撞上 頭重創命危

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41中央社 新北20日電

板橋區篤行路二段今晚6時許發生機車車禍，30歲的機車騎士頭部外傷，送醫急救時沒有...
板橋區篤行路二段今晚6時許發生機車車禍，30歲的機車騎士頭部外傷，送醫急救時沒有生命跡象，在亞東醫院急救。 圖擷自我是板橋溪崑地區人
分享
新北市府消防局表示，板橋區篤行路二段今晚6時許發生機車車禍，30歲的機車騎士頭部外傷，送醫急救時沒有生命跡象，在亞東醫院急救。車禍原因將由警方進一步調查。

消防局發布簡訊表示，今天晚上6時13分據報，板橋篤行路二段的車禍現場，有2輛機車的車禍。

消防局說，救護人員到達現場發現，共有2名患者。其中一名30歲男性機車騎士頭部外傷，外科OHCA（無呼吸心跳），緊急將他送往板橋亞東醫院急救。

另外一名傷者是16歲女性，為另外一輛發生車禍的機車乘客，右小腿骨折及全身多處擦傷，意識清楚，也送往板橋亞東醫院救治。

車禍機車騎士

相關新聞

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

竹聯幫主壽宴警署前登場 60警力嚴陣以待

2019-11-20 17:25

台詐團赴日躲透天厝 29人剛開張就被抓賠本

2019-11-20 16:25

販賣海洛因1公克賺1000元 男子被判7年8月

2019-11-20 16:04

拜神如願考上中醫遭不明要脅 製炸彈恐嚇神壇判15年2月

2019-11-20 12:35

懷疑鄉代表和妻子有曖昩 男子持菜刀進議事廳傷人

2019-11-20 11:59

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

猛踩油門拖行警察 被連開6槍射破輪胎制伏送辦

2019-11-20 11:19

影／反毒影片帥氣警員演「喪屍」不計形象籲拒毒

2019-11-20 09:43

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

應徵健身房櫃檯 乘機販毒

2019-11-19 23:53

可疑租屋資料 我助越南破毒案

2019-11-19 23:50

影／蔡清祥：選舉各地都有賭盤 待蒐集證據查辦

2019-11-19 15:52

汐止槍案4公尺開3槍 男子辯「無法控制」 法官判他6年

2019-11-19 15:29

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

攜黃金出境被罰 香港女律師來台「鬥法」

2019-11-19 23:59

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top