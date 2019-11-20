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竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11聯合報 記者李隆揆／即時報導

竹聯幫幫主黃少岑壽宴今晚在台北市忠孝東路上的喜來登飯店登場，現場自下午4時起陸續有與會成員現身，黃少岑也在5時許到場，在幫會成員簇擁下坐著輪椅入場。

據了解，竹聯幫今晚選在喜來登飯店為綽號「么哥」的幫主黃少岑舉辦壽宴，席開123桌，其中100桌提供給受邀的政商人士，僅23桌給幫會成員入席。

因壽宴舉辦地點處警政署正對面，活動地點敏感，警方今天也派駐60員警力進行蒐證監控，並動用微波通訊設備即時盯場，以避免違序行為發生。直至下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。

警方今天動用微波通訊設備即時盯場。記者李隆揆／翻攝
警方今天動用微波通訊設備即時盯場。記者李隆揆／翻攝
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下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆...
下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆揆／攝影
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下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆...
下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆揆／攝影
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下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆...
下午5時許，黃少岑搭乘坐車到場，在數十名幫會成員的簇擁下，坐著輪椅進場。記者李隆揆／攝影
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竹聯幫喜來登北市

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