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竹聯幫主壽宴警署前登場 60警力嚴陣以待

2019-11-20 17:25聯合報 記者李隆揆郭頤／即時報導

綽號「么哥」的竹聯幫幫主黃少岑今晚在台北市忠孝東路上的喜來登飯店舉辦壽宴，預計席開123桌，席間除幫內成員外，也將邀請政商外賓；因宴會地點正處警政署對面，警方今天也派60員警力嚴陣以對。

據了解，壽宴原本安排在南港展覽館，席開800桌，但因警方約制而流局，近日確定辦於喜來登飯店，席開123桌，今天下午4時後便有參與壽宴人士陸續到場。

知情者指出，123桌次中，有100桌皆為中南部地方人士及外賓居多，僅23桌給幫內成員入席；受邀對象中也有不少目前政壇活躍的政治領袖，但不確定是否會到場。

因壽宴舉辦在警政署正對面，活動地點敏感，警方表示，包含台北市刑警大隊、特勤中隊、轄區分局在內，共派60員警力協助監控、蒐證，嚴防危害發生，如有違法違序行為發生，將及時介入排除。

警方表示，包含台北市刑警大隊、特勤中隊、轄區分局在內，共派60員警力協助監控、蒐...
警方表示，包含台北市刑警大隊、特勤中隊、轄區分局在內，共派60員警力協助監控、蒐證。記者李隆揆／攝影
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綽號「么哥」的竹聯幫幫主黃少岑今晚在台北市忠孝東路上的喜來登飯店舉辦壽宴。記者李...
綽號「么哥」的竹聯幫幫主黃少岑今晚在台北市忠孝東路上的喜來登飯店舉辦壽宴。記者李隆揆／攝影
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北市喜來登竹聯幫

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