竹聯幫主壽宴警署前登場 60警力嚴陣以待

綽號「么哥」的竹聯幫幫主黃少岑今晚在台北市忠孝東路上的喜來登飯店舉辦壽宴，預計席開123桌，席間除幫內成員外，也將邀請政商外賓；因宴會地點正處警政署對面，警方今天也派60員警力嚴陣以對。

據了解，壽宴原本安排在南港展覽館，席開800桌，但因警方約制而流局，近日確定辦於喜來登飯店，席開123桌，今天下午4時後便有參與壽宴人士陸續到場。

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知情者指出，123桌次中，有100桌皆為中南部地方人士及外賓居多，僅23桌給幫內成員入席；受邀對象中也有不少目前政壇活躍的政治領袖，但不確定是否會到場。