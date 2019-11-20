高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



17歲少女與母親陳姓女子，今天被丈夫李姓男子發現趴在臥室中，2人頸部皆有刀傷，且已氣絕多時，警方上午獲報後趕往現場釐清案情。據側面了解，警方懷疑陳女疑似下藥迷暈女兒行兇後再自裁。

據了解，具有精神疾病就醫記錄的李男（47歲）與陳女（47歲）與女兒一家三口，同住在鳳山區。上周日時，夫妻2人才因家庭經濟因素引發口角爭執，陳女便負氣跑到女兒臥房一起睡。

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原以為2人僅是冷戰，前天晚間李男雖未見到女兒，但有看到妻子陳女。李男昨天與今天上午還2次嘗試開啟女兒臥房房門，房門都遭反鎖，呼喊也未有回應；他說，以為只是像之前一樣，等到他離家上班，陳女就會出房門，便不以為意。

直到今天早上時，乘坐高鐵北上台北的李男接獲女兒所就讀高中的師長來電，表明少女已經2天沒到校上課，他才驚覺不對，趕緊回到住家，請鎖匠將反鎖的房門打開後，才發現少女與李女2人趴臥在床上，血流滿地。

警方獲報後趕往現場，初步研判，依據陳女與少女身上的刀傷，死亡時間約是昨天晚間，現場未有打鬥、外力入侵痕跡，懷疑是陳女先下藥迷昏女兒行兇後再行自裁。至於死因仍有待警方調查。