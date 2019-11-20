台詐團赴日躲透天厝 29人剛開張就被抓賠本

2019-11-20 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／新北即時報導



台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境，在台查獲吳姓金主等5人，檢方已依組織犯罪、詐欺罪嫌起訴12人，詐團開張1個月就被瓦解，警方估算賠本經營。

警方調查，吳姓男子（36歲）涉嫌出資招募屏東、台東人，今年3月初在日本承租3處透天厝設機房，假冒大陸武漢市公安局致電大陸人，謊稱其醫保卡遭冒用涉及不法，要求匯款配合監管調查。

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刑事局國際科第一隊去年8月追查在台話務機房，掌握1名日籍台裔男子涉案，透過駐日聯絡官與日本警方交換情資，間接鎖定吳男的詐團。

日警在今年3月至山梨縣上石田機房搜索查獲19人，當月驅逐出境，千葉縣東金市、山梨縣塩山市機房的10名成員同月欲出境，在成田機場落網，經法院判決緩刑，7月接連被遣返，在桃園機場遭拘提；刑事局從5月起陸續在台查獲吳等5人，帶回被驅逐出境的19人究辦。

警方查出，詐團以免工作經驗、提供食宿及機票為號召，吸收成員赴日「就業」，犯嫌中有情侶檔，年紀最輕僅19歲。