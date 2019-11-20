親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

台詐團赴日躲透天厝 29人剛開張就被抓賠本

2019-11-20 16:25聯合報 記者李奕昕／新北即時報導

台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境，在台查獲吳姓金主等5人，檢方已依組織犯罪、詐欺罪嫌起訴12人，詐團開張1個月就被瓦解，警方估算賠本經營。

警方調查，吳姓男子（36歲）涉嫌出資招募屏東、台東人，今年3月初在日本承租3處透天厝設機房，假冒大陸武漢市公安局致電大陸人，謊稱其醫保卡遭冒用涉及不法，要求匯款配合監管調查。

刑事局國際科第一隊去年8月追查在台話務機房，掌握1名日籍台裔男子涉案，透過駐日聯絡官與日本警方交換情資，間接鎖定吳男的詐團。

日警在今年3月至山梨縣上石田機房搜索查獲19人，當月驅逐出境，千葉縣東金市、山梨縣塩山市機房的10名成員同月欲出境，在成田機場落網，經法院判決緩刑，7月接連被遣返，在桃園機場遭拘提；刑事局從5月起陸續在台查獲吳等5人，帶回被驅逐出境的19人究辦。

警方查出，詐團以免工作經驗、提供食宿及機票為號召，吸收成員赴日「就業」，犯嫌中有情侶檔，年紀最輕僅19歲。

警方說，詐團行騙1個月就被破獲，向5人騙得約300萬元，扣除約600萬元的租屋及電信設備成本，非但沒賺到錢，還要倒貼。

台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作...
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境。記者李奕昕／翻攝
分享
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作...
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境。記者李奕昕／翻攝
分享
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作...
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境。記者李奕昕／翻攝
分享
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作...
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境。記者李奕昕／翻攝
分享
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作...
台籍人士籌組詐騙集團赴日本設話務機房，假冒公安致電騙大陸人，刑事局與日本警方合作，在當地查獲29人遣返或驅逐出境。記者李奕昕／翻攝
分享

桃園機場公安詐騙集團

相關新聞

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

販賣海洛因1公克賺1000元 男子被判7年8月

2019-11-20 16:04

拜神如願考上中醫遭不明要脅 製炸彈恐嚇神壇判15年2月

2019-11-20 12:35

懷疑鄉代表和妻子有曖昩 男子持菜刀進議事廳傷人

2019-11-20 11:59

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

猛踩油門拖行警察 被連開6槍射破輪胎制伏送辦

2019-11-20 11:19

影／反毒影片帥氣警員演「喪屍」不計形象籲拒毒

2019-11-20 09:43

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

應徵健身房櫃檯 乘機販毒

2019-11-19 23:53

可疑租屋資料 我助越南破毒案

2019-11-19 23:50

影／蔡清祥：選舉各地都有賭盤 待蒐集證據查辦

2019-11-19 15:52

汐止槍案4公尺開3槍 男子辯「無法控制」 法官判他6年

2019-11-19 15:29

斷橋懲處追溯至21年前 歷任董總難逃

2019-11-19 14:29

越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10

查賄、反毒品、反詐騙 竹檢至六軍團湖口營區宣導

2019-11-19 12:24

知名連鎖健身房櫃檯員 販賣安毒給會員被羈押禁見

2019-11-19 12:24

影／欠債竟拿619張假人民幣抵 警：大陸抓到關10年

2019-11-19 12:24

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

網購買到驚人殺傷力霰彈槍 水泥工喊冤不知違法獲無罪

2019-11-19 12:24

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20

今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧

2019-11-19 17:10

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

妻為生活兼職跑外送 遭夫嫌「一個晚上才跑幾百元」

2019-11-19 19:01

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

攜黃金出境被罰 香港女律師來台「鬥法」

2019-11-19 23:59

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」

2019-11-19 19:16

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

國中生猥褻女同學被拍到 父母硬掰：影片造假

2019-11-19 17:34

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

男模驚傳自拍裸照網愛 慘遭男網友截圖恐嚇

2019-11-19 17:33

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

3歲兒頭骨凹陷 父辯吹風機燙的

2019-11-19 23:51

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

3歲童新舊傷口多 漸進式9月返家 2月後…丟小命

2019-11-20 00:07

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top