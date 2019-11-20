親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

販賣海洛因1公克賺1000元 男子被判7年8月

2019-11-20 16:04聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子非法販售第一級毒品海洛因，去年1月間接獲吳姓男子來電，雙方約定在台南市北區一飯店前，以3000元代價販售約1公克海洛因給吳，吳當場交付1000元，仍欠2000元未付，被台南市刑大查獲，黃坦承販毒，台南地院認他僅因一時貪念而販賣第一級毒品，且販賣對象1 人、次數僅1 次，供給微量毒品，酌情減輕其刑，處7年8月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，毒品具成癮性、濫用性，對於人民的身體健康、公共治安有所危害，黃販賣第一級毒品的數量、模式、金額為3000元，犯後偵、審中均坦承犯行，甚有悔意，入監前在家幫忙、子女均已成年智識程度、生活狀況等一切情狀，量處7年8月徒刑。

判決指出，黃明知海洛因是第一級毒品，非經許可，不得販賣，仍基於販賣海洛因牟利犯意，使用行動電話作為聯絡交易工具；吳去年1 月9 日下午3時43分、4時47分、5時6 分以公用電話與黃行動電話聯絡，確認交易數量及交易時、地後，當晚10時許，在北區一飯店前，以3000 元代價販賣海洛因約1 公克給吳。吳當場交付1000元，仍欠2000元未付。

合議庭認為，黃已向買家就交易毒品之數量、金額3000 元達成合意，雖只收取1000 元，尚欠2000 元未收到，而雙方確有交易的對價關係。黃在偵查中自承賣3000 元的海洛因1 包，大約可賺1000 元，黃主觀上顯有藉毒品交易從中牟利的意圖，事證明確。

合議庭指出，審理時黃坦承犯行，節省司法審理資源的耗費，且深具悔意，僅因一時貪念而販賣第一級毒品海洛因，致罹重典，同時，他販賣對象1 人、次數僅1 次，供給微量毒品，相較於專門大量走私進口或長期販賣毒品之「大盤」、「中盤」等以販毒維生毒梟而言，對社會秩序與國民健康的危害程度不能相提並論，若宣告法定最低度刑度未免過苛，不符合比例原則，並仍依刑法第59條規定減輕其刑。

台南地院認黃姓男子僅因一時貪念而販賣第一級毒品，且販賣對象1 人、次數僅1 次，...
台南地院認黃姓男子僅因一時貪念而販賣第一級毒品，且販賣對象1 人、次數僅1 次，供給微量毒品，酌情減輕其刑，處7年8月徒刑。圖／本報資料照片
分享

毒品販毒走私

相關新聞

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

台詐團赴日躲透天厝 29人剛開張就被抓賠本

2019-11-20 16:25

拜神如願考上中醫遭不明要脅 製炸彈恐嚇神壇判15年2月

2019-11-20 12:35

懷疑鄉代表和妻子有曖昩 男子持菜刀進議事廳傷人

2019-11-20 11:59

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

猛踩油門拖行警察 被連開6槍射破輪胎制伏送辦

2019-11-20 11:19

影／反毒影片帥氣警員演「喪屍」不計形象籲拒毒

2019-11-20 09:43

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

應徵健身房櫃檯 乘機販毒

2019-11-19 23:53

可疑租屋資料 我助越南破毒案

2019-11-19 23:50

影／蔡清祥：選舉各地都有賭盤 待蒐集證據查辦

2019-11-19 15:52

汐止槍案4公尺開3槍 男子辯「無法控制」 法官判他6年

2019-11-19 15:29

斷橋懲處追溯至21年前 歷任董總難逃

2019-11-19 14:29

越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10

查賄、反毒品、反詐騙 竹檢至六軍團湖口營區宣導

2019-11-19 12:24

知名連鎖健身房櫃檯員 販賣安毒給會員被羈押禁見

2019-11-19 12:24

影／欠債竟拿619張假人民幣抵 警：大陸抓到關10年

2019-11-19 12:24

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

網購買到驚人殺傷力霰彈槍 水泥工喊冤不知違法獲無罪

2019-11-19 12:24

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20

今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧

2019-11-19 17:10

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

妻為生活兼職跑外送 遭夫嫌「一個晚上才跑幾百元」

2019-11-19 19:01

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

攜黃金出境被罰 香港女律師來台「鬥法」

2019-11-19 23:59

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」

2019-11-19 19:16

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

國中生猥褻女同學被拍到 父母硬掰：影片造假

2019-11-19 17:34

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

男模驚傳自拍裸照網愛 慘遭男網友截圖恐嚇

2019-11-19 17:33

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

3歲兒頭骨凹陷 父辯吹風機燙的

2019-11-19 23:51

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

3歲童新舊傷口多 漸進式9月返家 2月後…丟小命

2019-11-20 00:07

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top