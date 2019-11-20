販賣海洛因1公克賺1000元 男子被判7年8月

2019-11-20 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



黃姓男子非法販售第一級毒品海洛因，去年1月間接獲吳姓男子來電，雙方約定在台南市北區一飯店前，以3000元代價販售約1公克海洛因給吳，吳當場交付1000元，仍欠2000元未付，被台南市刑大查獲，黃坦承販毒，台南地院認他僅因一時貪念而販賣第一級毒品，且販賣對象1 人、次數僅1 次，供給微量毒品，酌情減輕其刑，處7年8月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，毒品具成癮性、濫用性，對於人民的身體健康、公共治安有所危害，黃販賣第一級毒品的數量、模式、金額為3000元，犯後偵、審中均坦承犯行，甚有悔意，入監前在家幫忙、子女均已成年智識程度、生活狀況等一切情狀，量處7年8月徒刑。

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判決指出，黃明知海洛因是第一級毒品，非經許可，不得販賣，仍基於販賣海洛因牟利犯意，使用行動電話作為聯絡交易工具；吳去年1 月9 日下午3時43分、4時47分、5時6 分以公用電話與黃行動電話聯絡，確認交易數量及交易時、地後，當晚10時許，在北區一飯店前，以3000 元代價販賣海洛因約1 公克給吳。吳當場交付1000元，仍欠2000元未付。

合議庭認為，黃已向買家就交易毒品之數量、金額3000 元達成合意，雖只收取1000 元，尚欠2000 元未收到，而雙方確有交易的對價關係。黃在偵查中自承賣3000 元的海洛因1 包，大約可賺1000 元，黃主觀上顯有藉毒品交易從中牟利的意圖，事證明確。