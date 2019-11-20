拜神如願考上中醫遭不明要脅 製炸彈恐嚇神壇判15年2月

2019-11-20 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



王姓男子準備中醫師特考多年，在友人介紹下到彰化田中陳姓男子經營的私人神壇補考運，後來如願考上，但疑似遭神壇人員電話恐嚇，他為報復自製爆裂物放置在神壇門前，最後雖未引爆，但刑事局鑑定爆裂物具殺傷力，彰化地院依違反槍砲報彈藥刀械管制條例、恐嚇等判處有期徒刑15年2月，可上訴。。

判決書指出，王男2011年間準備中醫師特考，透過補習班朋友介紹到陳男經營的神壇「補考運」，同年如願考取，2014年8月間卻接到二次不明人士來電以台語表示「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利」，王男回想近年僅有前往過陳男的神壇，未曾到過其他宮廟，因此懷疑是神壇人員所為。

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王男心生不滿上網瀏覽爆裂物製作方法，購買相關材料自製兩個定時裝置的爆裂物，為避免形跡敗露，途中還偷了一面車牌掛在自己車上，同年8月18日凌晨開車前往該神壇，將兩個爆裂物堆疊在神壇門口，最後因爆裂物電力不足而未引爆，神壇主人發現屋前有異味前往查看，發現爆裂物而報警。

王男因放置爆裂物遭警方通知都未到案，被通緝了4年才落網，他聲稱懷疑陳男經營的神壇勒索他，為了報復才製作爆裂物放置到對方神壇；但神壇人員指出，王男曾來補考運，後來因自覺得耳鳴、睡不著認為是神壇作怪才會放置爆裂物，否認電話恐嚇。