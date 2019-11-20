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懷疑鄉代表和妻子有曖昩 男子持菜刀進議事廳傷人

2019-11-20 11:59聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣恆春警分局昨天接獲車城鄉民代表會報案，指有人闖進議事廳和1名代表理論，爆發爭執並持菜刀傷人後逃逸；警方派員前往調閱監視器追查，半小時在附近查獲涉嫌行凶且滿口酒氣的尤姓男子，案發原因是尤懷疑代表和他的妻子傳出曖昧，警詢後將尤依妨害公務、傷害、恐嚇等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，尤姓男子懷疑張姓代表和妻子傳出曖昧，昨天上午酒後一時氣憤，帶著菜刀騎機車到代表會要找張理論，他將菜刀藏在衣服內，進入議事廳後和張發生口角爭執，接著拿出菜刀揮砍，張擋時手部遭菜刀劃傷，自行至醫院包紮後已返家休養，無關雙方政治立場及派系問題。

屏東縣車城鄉代表會昨天發生民眾持菜刀闖入議事廳傷人事件，警方半小時後在附近逮捕尤...
屏東縣車城鄉代表會昨天發生民眾持菜刀闖入議事廳傷人事件，警方半小時後在附近逮捕尤姓嫌犯。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣妨害公務

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