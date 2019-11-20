猛踩油門拖行警察 被連開6槍射破輪胎制伏送辦

2019-11-20 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園江姓男子今年8月10日開車載老婆違停，平鎮分局楊姓員警認為可疑攔查，因他車上有毒品、子彈，加上才剛獲假釋不想回去坐牢，江不顧楊身體仍在車內，就猛踩油門逃離，把警方拖行好幾公尺，支援警力朝他輪胎連開6槍才停下來，檢方認為江犯嫌明確，依妨害公務、槍砲等罪嫌起訴他。

檢警調查，江男（40歲）當天早上6點多開車行經中壢龍昌路、中山東路口，因車門敞開違停在紅線上，楊姓警員認為可疑上前查看，但江因持有子彈、毒品擔心被抓，先是在駕駛座和楊拉扯、奮力抵抗，楊為了制止伸手拉汽車排檔桿。

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但江竟猛踩油門企圖逃逸，不顧楊員仍攀在車窗，強行將他拖行好幾公尺，支援警力也朝楊的左後輪胎連開6槍嚇阻，最後楊才走頭無路遭逮，車上還有1名女性友人，警方並起獲7包毒品咖啡包、29支彩虹煙，以及1顆非制式子彈，訊後依毒品、槍砲及妨害公務罪嫌將他送辦。

據了解，江男過去因吸食海洛因、殺人未遂等案入獄，假釋後目前仍有4年殘刑，固定都向觀護人報到，因為車上有毒品心虛，加上不想回牢去關，才會奮力抵抗，當時警方跳上車阻攔，造成虎口受傷。

江坦承吸食，否認販賣，他供稱過去都吸食一級毒品，聽朋友說新興毒品咖啡包驗不出毒品反應，結果才剛買不久就被警察抓到。

檢方訊時，江坦承持有毒品、子彈，但矢口否認有妨害公務行為，辯稱他認為警察不能因為他有前科就不讓他走，沒有和警方發生拉扯，當時確實是要踩油門離去，但沒有妨害公務意圖；楊員則說，當時他部分身體還在車內盤查，但江猛踩油門將他拖行，直到用雙手制止對方才停下。