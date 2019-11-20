影/反毒影片帥氣警員演「喪屍」不計形象籲拒毒
2019-11-20 09:43
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中巿警局東勢警分局轄內居民多為客家人，為強化反毒宣導，最近由員警拍攝客台語反毒宣導短片，內容輕鬆逗趣，討論度高。
東勢分局前後拍了兩支反毒宣導短片，希望讓民眾了解毒品對於身體所造成的傷害。都由警員蘇彥擔綱，帥氣又不計形象演出，上次吸毒吸到穿尿布，這次變喪屍。這次偵查隊小隊長宋松蔚這回演「刑事伯」演技自然，同事大讚有發展潛力。
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影片上傳臉書社團後討論度高，認為警察創意十足，幽默有趣，「吸毒成喪屍 拒毒變帥哥」也有「警世」作用。東勢分局協調向有電視牆的單位協調，協助播放反毒宣導短片，兩位員警頗吸睛。
東勢分局分局長陳家銘呼籲一起拒毒，吸食毒品是自我傷害，長期使用毒品會導致精神分裂、妄想症、易怒及睡眠障礙等症狀。
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