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港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園日前才發生17歲少女吸笑氣致死案，被發現時還呈現手托腮、仰望天花板詭異姿勢，21歲禹姓女子8月3日吸笑氣還打算開車，結果撞上前方1輛自小客車；檢方認為，禹女吸食笑氣受到一氧化二氮影響降低注意力、反應力，而無法安全駕駛，偵結依公共危險罪嫌聲請法院簡易判決。

檢方指出，笑氣成分為一氧化二氮，服用後會產生暈眩、頭臉刺痛感、低血壓，心跳加速等作用，會導致無法安全駕駛動力交通工具的程度。

檢警調查，禹女當天早上6點多在停靠於民光東路的車上吸食笑氣，結果因其注意力、反應能力下降，才要起步就撞擊前方1輛自小客車，所幸當時車上無人未造成傷亡，警方獲報到場也在禹的車上扣下1支笑氣鋼瓶、1袋塑膠氣球。

警方發現，禹女當時意識模糊、走路搖晃無法站立，對她施以直線走路測試，但禹步行搖擺、身體晃動，手部還不停顫抖無法保持平衡，顯然依照當時狀況已處於不能安全駕駛的程度，加上有警方扣得的笑氣鋼瓶、氣球等物。

檢方認為，禹女行為已達刑法185之3條第1項第3款中，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛，偵結依公共危險罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。

無獨有偶，21歲劉姓女子今年1月11日同樣吸食笑氣開車，還把鋼瓶放在右前座「邊開邊吸」，結果產生幻覺行經三民、壽山路口時撞上停等紅燈的車主，警方獲報到場發現劉眼神呆滯、渙散，經觀察記錄測試也未過，同樣依違反公共危險罪將她送辦。

禹女開車吸笑氣造成注意力下降，結果撞上前車，檢方依公共危險罪嫌起訴她。記者曾健祐...
禹女開車吸笑氣造成注意力下降，結果撞上前車，檢方依公共危險罪嫌起訴她。記者曾健祐／翻攝
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劉女今年1月邊開車邊吸笑氣，右前座還放著1支鋼瓶，結果也撞到其他車輛。圖／報系資...
劉女今年1月邊開車邊吸笑氣，右前座還放著1支鋼瓶，結果也撞到其他車輛。圖／報系資料照
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毒品車主

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