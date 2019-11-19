汐止槍案4公尺開3槍 男子辯「無法控制」 法官判他6年

2019-11-19 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



男子林佳勳今年5月持槍，在汐止往洪姓男子腳部連開3槍，距離僅約4公尺，半小時後帶槍到警局投案；士林地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴。士林地院認為，林殺人意圖明顯，但符合自首減刑條件，依2罪判他應執行刑6年。

檢警調查，20歲林佳勳今年5月24日凌晨，在新北汐止福德一路上，持殺傷力比改造手槍更強的克羅埃西亞製手槍，往洪姓男子雙腳連開3槍；林第1槍打中洪右小腿，洪倒地，林再慢慢接近，第2、3槍打中洪的左腳掌。

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林犯案後約半小時，帶槍及剩下的7顆子彈，在律師陪同下到南港警分局投案；士林地檢署依殺人未遂罪嫌聲押獲准，林至今仍在羈押中。

對於犯案動機及槍枝來源，林開庭時稱，是跟洪在3月多有行車糾紛，5月因跟女友分手，心情不好前往女友住處時，發現剛停好車的洪；而槍枝是友人給的。

林堅持沒有殺人意圖，只是想嚇嚇洪，稱第1槍是在洪的腳旁地面開，但失準，才射到他腳，「我的槍一直朝地面開，雖然握很用力，但槍的後座力讓子彈失準，我沒有辦法保證不射到他」。

法官問，當時與洪距離多遠，林回答，約法庭中被告席到提解人犯大門的距離。經測，兩者距離約4公尺。

洪開庭時稱，林開第1槍，約距自己3公尺遠，倒地後，林再靠近開第2槍，最後1槍距離約1公尺。

法官認為，林開槍可能造成洪死亡，這是基本常識，使用的又是半自動手槍及制式子彈，殺傷力、穿透力比改造手槍更強，且是近距離朝洪開槍，「如果只是想威嚇，可以對空鳴槍」，不採信林說法。

法官審酌，林當時到槍主動投案，符合自首要件，可減刑；依非法持有手槍罪，判林2年3月徒刑，可併科罰金20萬元；依殺人未遂罪，判林3年10月徒刑，應執行刑6年，沒收槍枝子彈。