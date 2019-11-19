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越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄地檢署緝毒組掌握運毒集團涉從越南走私來台，上月16日在高雄港攔截貨櫃，開箱查獲一級毒品海洛因磚56塊，循線逮捕2名男子，更進一步追出該集團承租越南胡志明市的倉庫地址，與越南執法機關聯手再扣446塊海洛因磚，合計502塊、總重190公斤，換算市值恐破15億元。

雄檢上月23日先拘提綽號「阿宏」的楊姓男子，30日再傳喚另名綽號「阿鍵」楊姓男子到案，訊後認定2人涉協助從越南走私海洛因磚，分別聲押禁見獲准。據查，運毒集團向環保公司借牌來報關，落網的楊姓男子等2人都不任職該公司，專案小組將續追幕後主嫌及成員。

承辦的檢察官王朝弘說，此案情資為海巡署獲報國內有佯裝進口「塑膠廢料貨櫃」，實際上夾藏毒品走私，今年9月指揮調查局、海巡、海關及警方成立專案小組，10月16日在高雄港70號貨櫃碼頭，靠海關人工過濾數百包廢料，發現56塊（毛重約21公斤）海洛因磚用黑色塑膠袋層層包裹，再裝入飼料袋。

王朝弘指出，由於不少人證及物證都在越南，靠著楊嫌身上查扣寫有「28包，剩223包」的神祕數字，研判查獲海洛因磚皆2塊捆成1包，28包應是指已扣的56塊，大膽預測「223包」為仍有466塊待運來台，趕緊與越南執法機關交換情資。

調查局南機站秘書吳東原說，楊姓嫌犯起初供出錯誤越南倉庫地址，讓越方緝毒人員撲空，不過南機站幹員從嫌犯的帳冊發現一筆租房支出，懷疑是藏毒處所，10月31日終於在胡志明市的倉庫，搜出麻布袋內466塊海洛因，越南又陸續逮捕至少8嫌。

法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、海巡署長陳國恩、關務署主任秘書林進煌等人今南下雄檢，慰勞辦案有功人員，強調台、越2014年簽訂「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，這次是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗海洛因毒品案，越南海關反走私局也致贈感謝函給我國。

高雄地檢署展示扣案海洛因磚。記者林伯驊／攝影
高雄地檢署展示扣案海洛因磚。記者林伯驊／攝影
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高雄地檢署指揮專案小組，上月16日在高雄港攔截貨櫃，查獲一級毒品海洛因磚56塊。...
高雄地檢署指揮專案小組，上月16日在高雄港攔截貨櫃，查獲一級毒品海洛因磚56塊。記者林伯驊／翻攝
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台越緝毒人員聯手在越南胡志明市倉庫，再扣得446塊海洛因磚。記者林伯驊／翻攝
台越緝毒人員聯手在越南胡志明市倉庫，再扣得446塊海洛因磚。記者林伯驊／翻攝
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運毒集團在越南胡志明市承租倉庫來藏毒。記者林伯驊／翻攝
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法務部長蔡清祥（右四）今南下慰勉辦案有功人員。記者林伯驊／攝影
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高雄地檢署陳列扣案證物。記者林伯驊／攝影
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運毒集團在越南胡志明市承租的倉庫，將海洛因磚藏麻布袋。記者林伯驊／翻攝
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涉案嫌犯楊姓男子（左二）。記者林伯驊／翻攝
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海關等人員從大堆廢料，找出黑色塑膠袋內藏海洛因磚。記者林伯驊／翻攝
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法務部長蔡清祥（左起）今南下慰勉承辦檢察官王朝弘。記者林伯驊／攝影
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越南海巡署走私

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