越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄地檢署緝毒組掌握運毒集團涉從越南走私來台，上月16日在高雄港攔截貨櫃，開箱查獲一級毒品海洛因磚56塊，循線逮捕2名男子，更進一步追出該集團承租越南胡志明市的倉庫地址，與越南執法機關聯手再扣446塊海洛因磚，合計502塊、總重190公斤，換算市值恐破15億元。

雄檢上月23日先拘提綽號「阿宏」的楊姓男子，30日再傳喚另名綽號「阿鍵」楊姓男子到案，訊後認定2人涉協助從越南走私海洛因磚，分別聲押禁見獲准。據查，運毒集團向環保公司借牌來報關，落網的楊姓男子等2人都不任職該公司，專案小組將續追幕後主嫌及成員。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

承辦的檢察官王朝弘說，此案情資為海巡署獲報國內有佯裝進口「塑膠廢料貨櫃」，實際上夾藏毒品走私，今年9月指揮調查局、海巡、海關及警方成立專案小組，10月16日在高雄港70號貨櫃碼頭，靠海關人工過濾數百包廢料，發現56塊（毛重約21公斤）海洛因磚用黑色塑膠袋層層包裹，再裝入飼料袋。

王朝弘指出，由於不少人證及物證都在越南，靠著楊嫌身上查扣寫有「28包，剩223包」的神祕數字，研判查獲海洛因磚皆2塊捆成1包，28包應是指已扣的56塊，大膽預測「223包」為仍有466塊待運來台，趕緊與越南執法機關交換情資。

調查局南機站秘書吳東原說，楊姓嫌犯起初供出錯誤越南倉庫地址，讓越方緝毒人員撲空，不過南機站幹員從嫌犯的帳冊發現一筆租房支出，懷疑是藏毒處所，10月31日終於在胡志明市的倉庫，搜出麻布袋內466塊海洛因，越南又陸續逮捕至少8嫌。