影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市中區一家酒吧上周六清晨發生酒客衝突，王男咬傷謝男胸部，王搭電梯下樓又與黃等4人爆發二次衝突，警方到場壓制並送醫。王卻在臉書指稱，警方涉嫌「吃案」，他報殺人未遂與搶奪，警方卻依傷害罪偵辦。警方指出，調查未發現王男財物遭對方奪走情事，且現場無查獲武士刀，是一根鐵管，已送鑑定有無開封，有無違反槍砲彈藥刀械管制條例，警詢後將王等5人依傷害罪嫌移送。

上周六清晨3點多，台中市中區一家Gay Bar(同志酒吧)發生酒客衝突，王男(30歲)不滿其他酒客指稱他摸人下體，王在9樓店內與謝男(26歲)發生第一波衝突，王咬傷謝男右側胸部。

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王搭電梯下樓，又在1樓電梯口與黃(19歲)、鄒(20歲)、劉(22歲)、陳(19歲)發生第二波肢體衝突，雙方互毆受傷，台中市第一警分局出動快打壓制，查扣球棒、鐵管，將雙方送醫並帶回偵詢。

王男昨天在社群臉書發文，指稱他向警方報殺人未遂與搶奪案，但警方只給他受理傷害罪三聯單，並質疑「這算不算吃案？」

據了解，王男稱他身上的鑽石耳環、現金遭對方搶走，市價約8萬6千元，且對方持武士刀砍向他，害他差點沒命。王男po出報案三聯單，更在報案人簽章處寫下，「我是報殺人未遂與搶奪」，表達不滿。

台中市警局第一分局指出，調閱酒店內等相關監視器畫面，看不出王男身上財物遭對方搶走等情事，另現場沒有查扣武士刀，而是球棒與一根鐵管，該根鐵管有無違反槍砲彈藥刀械管制條例，已送請台中市警察局檢視有無開封？是否屬於管制刀械。