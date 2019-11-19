親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港警強攻理大圍城：香港萬人自發救援的「解圍夜戰」

父親驚訝！新光金公主吳欣盈從政 母：妳非家族第一人

網購買到驚人殺傷力霰彈槍 水泥工喊冤不知違法獲無罪

2019-11-19 12:24聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子4年前經網路買到1把生存遊戲使用的CAM870 霰彈槍，事後該賣家被檢警查獲非法從香港大量進口，販賣的槍枝不需改造就有驚人殺傷力，除起訴賣家也呼籲誤買民眾繳回，黃2017年遭查獲持有但他喊冤沒看到新聞相關消息，不知槍枝違法，法院以他主觀上無犯意，判處他無罪。

起訴指出，黃男2015年3月在露天拍賣網站以1萬4000元購買1把仿製霰彈槍並持有，但黃矢口否認犯行，辯稱自己本就有瀏覽露天拍賣生存遊戲槍枝，該槍是拋殼式的，比較特別，單純就是收藏把玩而已，不知道槍枝有殺傷力。

黃的辯護人說，黃透過合法管道購買槍枝，當時該槍並非屬於槍砲彈藥刀械管制條例認定具殺傷力的槍枝，雖然事後與該槍同型號的被認定具殺傷力，並經新聞報導，但無證據顯示黃主觀上已有認識。

法院查，黃被扣的槍枝槍管是金屬材質、擊發功能正常，認定有殺傷力，其客觀上確實未經許可持有，但主觀上是否知道該槍具有殺傷力才是本案應審酌的關鍵重點。

而黃原透過合法管道取得槍枝，直到台中地檢署2016年10月19日發布新聞稿指出，市面上有款外觀與制式霰彈槍完全相同、操作近似真槍的APS CAM870散彈，不用經任何改造，全數具有驚人殺傷力，並依槍砲罪嫌起訴進口的樊姓男子。

中檢新聞稿也呼籲，此期間誤以為CAM870 散彈槍為生存遊戲槍之民眾，能主動繳回所購買之槍枝，以免誤觸法令遭到重罰，事後各家新聞媒體雖然有報導，但直到2017年5月26日黃男被查獲前，並無證據證明黃已透過媒體或其他管道知道所持槍枝有殺傷力。

承辦警員也說，透過購物平台查知本案，媒體雖有宣導該批槍枝要繳回，但宣導成效不清楚，查獲當時黃僅說不清楚該槍違法，自己只是買來玩，而且他是水泥工沒什麼看新聞，買槍回來擺飾沒有要做什麼，現場也未查獲子彈。

法院審酌，黃男僅是一般消費者身分透過合法管道買到該槍枝，其並無辨識有無殺傷力專業，也無證據顯示他買到時主觀上就知道該槍具殺傷力，判處他無罪。

台中地檢2016年查獲大量具殺傷力的CAM870 霰彈槍。圖／截自台中地檢網站
台中地檢2016年查獲大量具殺傷力的CAM870 霰彈槍。圖／截自台中地檢網站
分享

槍枝港大香港

相關新聞

越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10

知名連鎖健身房櫃檯員 販賣安毒給會員被羈押禁見

2019-11-19 12:24

影／欠債竟拿619張假人民幣抵 警：大陸抓到關10年

2019-11-19 12:24

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

查賄、反毒品、反詐騙 竹檢至六軍團湖口營區宣導

2019-11-19 12:24

逼長榮空姐擦屁股還露鳥 百斤男死亡性騷獲不起訴

2019-11-19 10:09

斷橋懲處新名單昨出爐 內部說恐含歷任董事長、總經理

2019-11-19 08:57

開車找失車？1刀殺死騎車少年

2019-11-19 00:33

高雄市府被放爆裂物？副市長：沒接到任何通報、應是誤傳

2019-11-18 20:52

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43

涉刺死鐵路警凶嫌罹思覺失調 檢：被告心智正常

2019-11-18 16:39

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57

臉書限動主張炸總統府 檢：涉恐嚇公眾罪嫌起訴

2019-11-18 15:35

安捷訓練機墜海 因原廠未列檢修標準

2019-11-18 11:34

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

桂冠出版負責人賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24

開車找失車？1刀殺死騎車少年

2019-11-19 00:33

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25

清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告

2019-11-19 09:40

影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44

逼長榮空姐擦屁股還露鳥 百斤男死亡性騷獲不起訴

2019-11-19 10:09

泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38

斷橋懲處新名單昨出爐 內部說恐含歷任董事長、總經理

2019-11-19 08:57

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

女子離家、婆婆死亡仍不返家奔喪 丈夫訴請離婚法院判准

2019-11-18 17:45

14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押

2019-11-19 07:35

調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24

按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月

2019-11-19 09:46

少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

ATM異常他取走卡在吐鈔口44000元 一個月後警方找上門

2019-11-19 12:35

強鹼潑瞎主管 判8年賠上千萬元

2019-11-19 00:46

未通報同事拿餐袋打4歲童 她挨罰打行政官司贏了

2019-11-19 10:32

離職繳回筆電 公司告他擅開信箱找證據

2019-11-19 00:41

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

宅男想和女網友嘿咻 得先買3千遊戲點數險被騙

2019-11-18 16:44

高雄市府被放爆裂物？副市長：沒接到任何通報、應是誤傳

2019-11-18 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top