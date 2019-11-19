網購買到驚人殺傷力霰彈槍 水泥工喊冤不知違法獲無罪

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園黃姓男子4年前經網路買到1把生存遊戲使用的CAM870 霰彈槍，事後該賣家被檢警查獲非法從香港大量進口，販賣的槍枝不需改造就有驚人殺傷力，除起訴賣家也呼籲誤買民眾繳回，黃2017年遭查獲持有但他喊冤沒看到新聞相關消息，不知槍枝違法，法院以他主觀上無犯意，判處他無罪。

起訴指出，黃男2015年3月在露天拍賣網站以1萬4000元購買1把仿製霰彈槍並持有，但黃矢口否認犯行，辯稱自己本就有瀏覽露天拍賣生存遊戲槍枝，該槍是拋殼式的，比較特別，單純就是收藏把玩而已，不知道槍枝有殺傷力。

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黃的辯護人說，黃透過合法管道購買槍枝，當時該槍並非屬於槍砲彈藥刀械管制條例認定具殺傷力的槍枝，雖然事後與該槍同型號的被認定具殺傷力，並經新聞報導，但無證據顯示黃主觀上已有認識。

法院查，黃被扣的槍枝槍管是金屬材質、擊發功能正常，認定有殺傷力，其客觀上確實未經許可持有，但主觀上是否知道該槍具有殺傷力才是本案應審酌的關鍵重點。

而黃原透過合法管道取得槍枝，直到台中地檢署2016年10月19日發布新聞稿指出，市面上有款外觀與制式霰彈槍完全相同、操作近似真槍的APS CAM870散彈，不用經任何改造，全數具有驚人殺傷力，並依槍砲罪嫌起訴進口的樊姓男子。

中檢新聞稿也呼籲，此期間誤以為CAM870 散彈槍為生存遊戲槍之民眾，能主動繳回所購買之槍枝，以免誤觸法令遭到重罰，事後各家新聞媒體雖然有報導，但直到2017年5月26日黃男被查獲前，並無證據證明黃已透過媒體或其他管道知道所持槍枝有殺傷力。

承辦警員也說，透過購物平台查知本案，媒體雖有宣導該批槍枝要繳回，但宣導成效不清楚，查獲當時黃僅說不清楚該槍違法，自己只是買來玩，而且他是水泥工沒什麼看新聞，買槍回來擺飾沒有要做什麼，現場也未查獲子彈。