影／欠債竟拿619張假人民幣抵 警：大陸抓到關10年
2019-11-19 12:24
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市王姓男子在今年間向友人兜售人民幣偽鈔，刑事局接獲情資後，由中打第六隊報請檢察官指揮偵辦，今年6月間搜索，查獲王持有的假人民幣百元鈔619張，並在11月追出偽鈔來自何姓男子。何到案時辯稱，他到大陸旅遊時，向地下匯兌業者購買偽鈔在大陸使用，沒有用完拿回台灣後，拿給王當作「抵債」之用。警方表示，在大陸使用偽鈔刑責很重，使用3萬以上人民幣在對岸會吃上10年以上的刑責，在台灣則是1年以上，全案依法送辦，中檢訊後二人皆請回。
刑事局中打第六隊在今年5月間接獲檢舉，王姓男子（56歲）四處兜售偽造的人民幣，全案報請台中地檢署檢察官林俊言指揮後，由台中市刑大偵二隊、第四警分局成立專案小組偵辦，經多日蒐證後，檢警在6月下旬在西屯、南區搜索，查獲619張偽造百元面額人民幣，折合台幣約26萬餘元，並向上溯源，在11月14日查出交付偽鈔給王的何姓男子（54歲），並拘提到案。
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檢警調查，王、何二人有25萬元的債務糾紛，何辯稱去大陸旅遊時，有向地下匯兌業者以購買人民幣偽鈔，沒有用完的在王同意抵債下，交付給王，全案警詢後依行使偽造有價證券罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，因王、何二人承認案情，命二人請回。
刑事局中打第六隊表示，在台灣行使偽鈔可判1年以上、7年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金。不過相比大陸刑責，大陸有依行使的金額區分刑度，金額2000元以下的是3年以下徒刑、2000元至3萬元是3年至10年有期徒刑，行使3萬元以上則是10年以上至無期徒刑，若以此案為例，若王、何二人在大陸被抓到，恐面臨10年以上的牢獄之災，呼籲國人在國外旅遊時，切勿向不法業者購買來路不明貨幣。
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