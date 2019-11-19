查賄、反毒品、反詐騙 竹檢至六軍團湖口營區宣導

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



明年總統、立委大選將至，新竹地檢署長王文德 18日與主任檢察官鄒茂瑜、主任觀護人黃志忠等人往陸軍第六軍團指揮部湖口營區，為官兵進行齊力查賄、反毒品及反詐騙之法治教育宣導，王文德除感謝軍方平日保家衛國，另強調「全力查賄、齊心反賄」、「反毒品」、「反詐騙」是國家當前重要政策，呼籲國軍勇於檢舉，以端正社會風氣。

鄒茂瑜則以實際案例向與會國軍官兵介紹賄選態樣、檢舉方式、絕對保密檢舉人身分與檢舉獎金等訊息，另向在場官兵解說時下新興毒品與詐騙手法，提醒要提高警覺，勿存僥倖心理，以免誤觸法網。會中還藉由有獎徵答，與在場官兵熱烈互動交流，希望讓「全力反賄、齊心查賄、反毒品、反詐騙」的法治觀念烙印在官兵們內心。

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