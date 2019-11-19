疑遭密集檢舉紅線違停 男持榔頭攻擊鄰居
2019-11-19 08:49中央社 高雄19日電
高雄市三民區陳姓男子近期遭人密集檢舉紅線違停，今天凌晨酒後找鄰居理論，一言不合竟持大榔頭攻擊鄰居，導致受害人多處受傷，警方訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將陳男送辦。
高雄市警察局三民第二分局初步調查，凌晨零時許獲報在三民區民和街發生鬥毆糾紛，調集快打部隊趕往處理，緊急將頭部和腳部都被打傷的受害人送醫，並將行凶的陳男壓制帶回偵辦。
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據調查，陳男與受害人曾有過摩擦，加上近期因停放於自家門口汽車被密集檢舉違停，懷疑是受害人所為，酒後剛好發現受害人騎車返家，因而上前找對方理論，一言不合竟持大榔頭追殺對方，受害人走避不及被打得頭破血流，向附近鄰居求助，由鄰居協助趕緊報警。
警方將陳男帶回偵訊，訊後，全案依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。
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