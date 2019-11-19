開車找失車？1刀殺死騎車少年

2019-11-19 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



新北市一名吳姓少年被當街殺死，兩名嫌犯向警方自首。 記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

新北市三重區昨天凌晨發生十六歲吳姓少年當街被殺死事件。警方調查，吳姓少年疑參與一起擄人妨害自由案未被逮捕，卻因騎乘來路不明的機車，被車主盯上，當街被人持刀刺胸斃命。

吳姓少年昨天凌晨四時許，渾身是血倒臥在三重區吉祥街，救護車將他送醫急救不治。清晨六時許，廿歲黃姓凶嫌與四十二歲蔡姓友人一起向警方投案，聲稱「我剛剛殺了人」。

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黃男供稱，殺人後就逃離現場，不清楚吳已傷重死亡；警方訊後依殺人罪將黃、蔡移送法辦。

黃男供稱，他有輛機車被弟弟四處借人，最後不知去向，前天向三重警方報案失竊。因聽說機車曾出現在蘆洲一帶，昨天凌晨一時許，由蔡男開車載他到三民高中附近尋找，發現一大群青少年聚集，其中吳姓少年正在騎他的機車。

新北市一名吳姓少年，被懷疑偷竊機車（圖），遭人持刀當街殺死。 記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

黃男說，他打算上前詢問時，這群青少年已駛離，他一路尾隨到台北市，但半途跟丟，因而與蔡男轉往士林吃消夜；沒想到又看見同一群人路過，連忙尾隨到蘆洲區環堤大道堤防邊。

當時這群青少年正圍毆一名男子，他擔心自己的機車被打壞，立刻打電話報警，蘆洲警分局獲報逮捕七人，吳姓少年則趁亂騎車逃離。他與蔡男緊追在，將吳攔下後，持折疊刀、棍棒質問是否偷車？

據調查，當時雙方爆發肢體衝突，黃男一刀刺進吳的胸口，吳逃跑近五十公尺後，體力不支倒臥血泊，送醫不治。

據了解，這群青少年原先為了感情糾紛，在北市大直押走一名蔡姓男子，帶回蘆洲堤防邊痛毆準備丟包，吳當時在外圍觀看，未被警方逮捕，沒想到卻在三重被車主攔下殺害。